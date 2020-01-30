Искусственный интеллект первым зафиксировал вспышку коронавируса в Китае

Первые официальные сообщения о вспышке в Китае вирусной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, относятся к 6 января (США) и 9 января (ВОЗ). Но за неделю до этого, еще 31 декабря, ее на основе больших данных засек специализированный искусственный интеллект канадского стартапа Bluedot, пишет Wired.

BlueDot использует алгоритм, управляемый искусственным интеллектом, который просматривает новости на иностранных языках о болезнях и официальные заявления, чтобы заранее предупредить своих клиентов об избежании опасных зон, таких как Ухань.

Коронавирус из Китая Wired

Перед самым Новым годом сервис разослал своим подписчикам предупреждение о вспышке гриппоподобного заболевания в Ухане. Кроме того, он корректно предсказал пути его первоначального распространения – Бангкок, Сеул, Тайвань и Токио.

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