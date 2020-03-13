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/ Пульмонология

Иран собирается использовать украинский препарат для лечения коронавируса

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Снабдить противовирусным препаратом Иран в официальном письме украинскую фармкомпанию попросило Посольство Исламской Республики Иран в Украине. Сегодня консулу посольства Масуду Вахдати Машхадиани партию препарата передал замдиректора компании "Экофарм", доктор медицинских наук Александр Гриневич.

Он обсудил с консулом эпидемическую обстановку в Иране, проинформировал о последних исследованиях, показавших способность противовирусного средства с действующим веществом Протефлазид блокировать размножение короновирусов.

Консул выразил надежду на то, что переданная партия украинского препарата поможет в профилактике и лечении вирусных инфекций в нескольких госпиталях Исламской Республике Иран, где по состоянию на 11 марта число диагностированных случаев заболевания Covid-19 превысило 9 тысяч человек, умерших - 354.

Жителей страны призывают избегать ненужных поездок и оставаться дома.

Среди заболевших коронавирусом в Иране есть высокопоставленные представители правительства, а также депутаты. Распространение Covid-19 затронуло все провинции Исламской Республики.

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