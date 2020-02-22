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/ Пульмонология

Инкубационный период не 14 дней: всплыла жуткая правда о коронавирусе

7.1т
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Инкубационный период смертельного коронавируса COVID-19 может продолжаться более трех недель, а не как заявляли ранее – до 14 дней.

Это стало известно, когда у 70-летнего мужчины в Китае проявились сипмтомы коронавируса через 27 дней после контакта с зараженной женщиной, пишет The New York Times.

Коронавирус

Коронавирус

pravda.com.ua

"Мужчина, с фамилией Цзян 24 января отвез свой автомобиль в город Шэньнунцзя на северо-западе провинции Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей зараженной сестрой. А лишь 20 февраля во него поднялась температура, и через день тест на коронавирус показал положительный результат", – говорится в сообщении.

Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии, которая унесла жизни более 2000 человек и распространилась за пределы Китая.

Как писал OBOZREVATEL ранее, новый коронавирус из Китая предоставляет угрозу заражения и во время инкубационного периода в его носителе.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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