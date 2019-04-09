Ингаляторы от астмы оказались опасными

Многие больные астмой в настоящее время используют дозированные ингаляторы, содержащие вещества, опасные для окружающей среды. Их используют, чтобы помочь продвинуть дозу лекарства по дыхательным путям.

Национальный институт здравоохранения и усовершенствования (NICE) Великобритании опубликовал информацию о вреде ингаляторов, которыми пользуются астматики. Так, 5 доз из ингалятора равны 14 км езды на автомобиле по выбросу углерода.

Дозированные ингаляторы рассчитаны примерно на 100 доз, то есть к тому времени, когда они пусты, они испускают такое же количество углерода, как и поездка на автомобиле длиной 290 км.

Заместитель генерального директора компании NICE Джиллиан Ленг призвала пациентов, страдающих астмой, выбирать более экологические варианты ингаляторов, исходя их своих возможностей. Кроме того, использованные ингаляторы можно будет сдавать в аптеки для их утилизации.

Следует надеяться, что новое решение NICE поможет тысячам пациентов выбрать ингалятор, который оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

Астма – хроническое заболевание дыхательных путей, которое поражает бронхи легких. Это может привести к воспалению или опуханию, что ограничивает дыхательные пути и затрудняет дыхание.

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