Инфекционист раскрыла правду о коронавирусе в Украине

Если на территорию Украины попадет человек, зараженный коронавирусом 2019-nCoV, ни на одном из уровней нет понимания, как действовать дальше.

Об этом заявила ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK. По ее словам, термометрия, которую проводят в "Борисполе", не дает точного понимания, заражен ли человек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"У нас абсолютно нет понимания ни на одном уровне, что делать, если реально завезут пациента. Если его реально завезут, что делать, не знает никто – ни семейный врач, не знают те клиники, которые мы уже на память должны знать в каждом регионе – выбранную клинику. Мы должны понимать, что там есть, чего там нет", – сообщила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 29 января количество заразившихся коронавирусом резко выросло до 6131, погибли уже 132 человека.

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