В России заявили, что основной целью коронавируса является его дальнейшая репродукция.
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Своими выводами поделился главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, пишет "Лента.ру".
"Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого", – сказал он.
Инфекционист определил главную цель коронавируса
Народна правда
Специалист пояснил, что вирус может существовать "в больном, но живом организме". Он добавил, что уничтожив человечество, вирус убьет и себя.
"У всего живого есть цель – продлить самого себя", – резюмировал Никифоров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в организме человека нашли еще два очага размножения коронавируса COVID-19, кроме легких – верхние дыхательные пути и кишечник.
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