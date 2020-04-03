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/ Пульмонология

Инфекционист определил главную цель коронавируса

3.5т
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В России заявили, что основной целью коронавируса является его дальнейшая репродукция.

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Своими выводами поделился главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, пишет "Лента.ру".

"Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого", – сказал он.

Инфекционист определил главную цель коронавируса

Инфекционист определил главную цель коронавируса

Народна правда

Специалист пояснил, что вирус может существовать "в больном, но живом организме". Он добавил, что уничтожив человечество, вирус убьет и себя.

"У всего живого есть цель – продлить самого себя", – резюмировал Никифоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в организме человека нашли еще два очага размножения коронавируса COVID-19, кроме легких – верхние дыхательные пути и кишечник.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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