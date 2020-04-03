В России заявили, что основной целью коронавируса является его дальнейшая репродукция.

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Своими выводами поделился главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, пишет "Лента.ру".

"Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого", – сказал он.

Инфекционист определил главную цель коронавируса Народна правда

Специалист пояснил, что вирус может существовать "в больном, но живом организме". Он добавил, что уничтожив человечество, вирус убьет и себя.

"У всего живого есть цель – продлить самого себя", – резюмировал Никифоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в организме человека нашли еще два очага размножения коронавируса COVID-19, кроме легких – верхние дыхательные пути и кишечник.

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