После заражения коронавирусом у человека может выработаться иммунитет на протяжении 6-12 месяцев, однако научного подтверждения этого пока нет.

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Детали о болезни рассказал итальянский ученый Гвидо Сильвестри, который работает в одном из госпиталей, на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что на данный момент нет подтвержденных данных об иммунитете. Однако показательным является тот факт, что в Китае было заражено 2145 детей, но у 90% симптомов не было вообще или они были легкими. Смерть от коронавируса была зафиксирована лишь у одного человека, который не достиг 18 лет.

Иммунитет от коронавируса: ученый из Италии раскрыл правду

"Данные об иммунитете SARS-CoV-2, который приобретают инфицированные люди, которым удалось победить болезнь, сейчас не являются настолько точными (стойкими), чтобы окончательно подтвердить это. Однако, исходя из всего, что мы знаем о коронавирусе, по крайней мере, временный природный иммунитет должен возникнуть на протяжении как минимум 6-12 месяцев", – поделился он.

"В то время, когда смертность драматически растет, как и в Италии, так и в других странах, то важно помнить, что на основе общих имеющихся данных, летальность этого вируса оценивается на уровне 2%, а это значит, что 98% инфицированных людей выздоравливают", – добавил ученый.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее врачи рассказали, как повысить иммунитет.

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