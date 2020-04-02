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/ Пульмонология

Хватит на 20 тысяч пациентов: Степанов анонсировал поставки лекарств от коронавируса

1.6т
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В ближайшее время Украина получит партию препарата "Плаквенил", которого хватит для 20 тысяч человек.

Об этом вечером в четверг, 2 апреля, в эфире "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это "фактически единственное лекарство от коронавируса".

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"Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса. Сейчас поступило три тысячи упаковок. На следующей неделе должно поступить препаратов для лечения 20 000 пациентов", – рассказал он.

Максим Степанов

Максим Степанов

uaportal.com

Как писал OBOZREVATEL, коронавирус в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали хорошие результаты в других странах.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот это добрый дядька! :) через фирму жены будет продавать лекарство! молодец, быстро учится у одесситов :)))))))) Это я вот о чем: Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав». По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. Действительно, в государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования — «деятельность лечебных учреждений». Также фирма намерена заниматься розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах.
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