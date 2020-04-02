Хватит на 20 тысяч пациентов: Степанов анонсировал поставки лекарств от коронавируса

В ближайшее время Украина получит партию препарата "Плаквенил", которого хватит для 20 тысяч человек.

Об этом вечером в четверг, 2 апреля, в эфире "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это "фактически единственное лекарство от коронавируса".

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"Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса. Сейчас поступило три тысячи упаковок. На следующей неделе должно поступить препаратов для лечения 20 000 пациентов", – рассказал он.

Максим Степанов uaportal.com

Как писал OBOZREVATEL, коронавирус в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали хорошие результаты в других странах.

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