Угрожают казнью и ловят на улицах: как в Китае спасаются от смертельного коронавируса

В Китае от коронавируса COVID-19 ежедневно умирают десятки, а то и сотни людей. При этом растет и число тех, кто благодаря работе врачей и местных властей уже вылечился от страшной болезни.

По последним данным, от смертельной болезни скончалось 1775 человек, заразилась 71 тысяча, а вылечились более 11 160 человек. Как лечат больных, когда появится лекарство и вакцина от нового коронавируса, читайте в OBOZREVATEL.

Как выздоравливают

Не смотря на страшные цифры смертей, каждый день выздоравливают все больше и больше людей. Так, например, в Дубае от COVID-19 вылечилась 79-летняя китаянка. Поздравить ее пришел даже консул Китая в ОАЭ. В Германии китайский турист также может уже покинуть больницу, тест показал отрицательный результат, его организм победил болезнь.

В ОАЭ от коронавируса вылечили китаянку Twitter

В самом Китае каждый день выздоравливают сотни людей. По этому поводу врачи устраивают торжественные мероприятия прощания, дарят бывшим пациентам подарки и фотографируются на память. В Китае даже говорят, что доля критических случаев протекания болезни начала снижаться: с 15,9% до 7,2%. А более легкие случаи в самом очаге болезни провинции Хубэй теперь лечат быстрее

Однако люди, которые перенесли тяжелое заболевание, тщательно скрывают свои имена и лица. Потому что даже в Ухане отношение к ним неоднозначное – многие опасаются заразиться и избегают общения с этими людьми.

Так в Китае провожают пациентов, которых спасли от смертельной болезни

Как и чем лечат

Китайцы, которые перенесли инфекцию, описывают одинаковые симптомы – очень высокая температура под 40 градусов, через несколько дней появляется сильный кашель, диарея, боли в животе и рвота.

Однако у многих симптомы были не так ярко выражены, и они перенесли болезнь легче. Те, кто побывал в реанимации, говорят, что им давали противовирусные препараты, которые часто применяют при лечении ВИЧ, и они действительно им помогали.

Китайские власти сообщают, что строгие меры по изоляции и карантину дают свои результаты. Например, в самом Ухане жители уже не могут просто так выйти на улицы. Им выдают специальные карточки, где написано как часто и когда они могут пройти в город. А тем, кто скрывает симптомы болезни, власти даже пригрозили смертной казнью. Тех, кто не хочет ложиться в больницу, забирают силой.

На улицах Китая всем меряют температуру

Китайские медики нашли еще один способ спасти тяжело больных людей – с помощью плазмы крови тех, кто уже поправился. Поэтому пациентов, которые вылечились от инфекции, просят сдавать кровь. Из нее выделяют плазму и вводят ее тяжелобольным людям. В плазме уже содержатся антитела к вирусу, и лечение проходит успешно.

Правда, медики предупреждают, что в условиях эпидемии и паники кровь не достаточно тщательно проверяют на наркотики и другие вещества, и у людей могут быть последствия от такого переливания.

Вакцины и лекарства пока еще нет

Также в нескольких странах сейчас работают над созданием вакцины от COVID-19. Однако создать ее в ближайшее время не получится.

"Сколько времени должно уйти на разработку вакцины зависит от самого вируса. Например, от ВИЧ и гепатита С до сих пор не найдена вакцина. Хотя эти болезни наделали много беды, сколько людей от них страдает. Не все зависит от нашего желания, многое зависит от самого вируса. Бывает, удается найти вакцину, а бывает - нет", – говорит киевский врач-инфекционист Евгений Щербина.

Вакцины от коронавируса нет

По словам Щербины, для того, чтобы создать вакцину, потребуется не меньше года, включая клинические испытания. Тем более, как говорят ученые, чтобы создать вакцину необходимо выращивать вирус в больших количествах. А делать это придется в невероятно стерильных и безопасных условиях. В ВОЗ и вовсе отмечают, что вакцина появится не ранее, чем через 18 месяцев.

Что касается лекарств от вируса COVID-19, то до сих пор их не нашли. "На сегодняшний день специфического лечения от этого коронавируса нет. В основном проходит симптоматическое лечение как при любом ОРВИ. Если болезнь протекает легко, то просто сбивают температуру, промывают нос, отпаивают и ждут, пока человек выздоровеет. Если же течение болезни тяжелое, то пациента госпитализируют, если нужно, то и отправляют в реанимацию, где проводят вентиляцию легких, поддерживающую терапию, вводят антибиотики и ждут, пока организм справится с болезнью", – говорит Щербина.

В Китае, правда, заявили, что уже запустили в производство первое лекарство от коронавируса. Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan. Препарат под названием Фавэйлавэй уже получил официальное одобрение и включен в список лекарств, которые могут быть эффективны при лечении коронавируса.

Кроме этого, по данным журнала livescience, в зарубежных лабораториях испытывают уже известные противовирусные препараты. Некоторые из них дают результат, но говорить о том, что ученые приблизились к победе – пока рано.

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