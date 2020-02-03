Хентай против коронавируса: авторы игры "для взрослых" бесплатно подарят её китайцам

Разработчики хентай-игры Mirror из студии Kagami Works раздадут 55 тысяч ключей к своей игре китайцам, чтобы те не выходили из дома и не заражались коронавирусом.
Об этом они заявили в Steam-аккаунте игры.
Там разработчики опубликовали сообщение Wuhan, We’re with you! ("Ухань, мы с тобой!"), в котором они советуют сидеть дома, чтобы избежать распространения коронавируса. Ради этого авторы игры готовы раздать 55 тысяч ключей китайским игрокам бесплатно.
"Год только начался, а мы все уже столкнулись со сложными ситуациями. Чтобы избежать коронавируса, лучше оставаться дома. Поэтому мы решили раздать 45 000 копий Mirror (Плюс ещё 10 000 добавили позже. — прим.), чтобы составить вам компанию. Пожалуйста, примите наш подарок и оставайтесь сильными", - написали в Kagami Works.
Игра Mirror
Скриншот из игры
Чтобы получить ключ, необходимо перейти по ссылке и ввести номер телефона - если он будет зарегистрирован в Китае, то ключ дадут бесплатно.
Отметим, что хентай - это жанр японской анимации, главным элементом которого являются эротические или порнографические сцены.
Как писал OBOZREVATEL:
Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.
Недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине планируют в ближайшее время разработать собственную тест-систему для диагностики нового коронавируса nCoV.
Он добавил, что в стране пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом 51 украинец сейчас находиться в Ухане, откуда уехать попросту невозможно.
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