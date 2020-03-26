Хантавирус: насколько он опасен и грозит ли в Украине

Накануне мир всколыхнула новость об очередном "новом" вирусе, от которого в Китае умер человек. Как выяснилось, речь шла о мужчине, который скончался в результате заражения хантавирусом.

Итак, насколько опасен этот вирус и есть ли риск заразиться им в наших краях? Давайте разбираться.

Хантавирус – это зоонозная инфекция (отнюдь не новая, впервые была описана еще в 1978 году), возбудитель которой относится к роду вирусов монотипного семейства Hantaviridae (хантавирусов) порядка Bunyavirales. Заражение людей происходит при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности (мочой, слюной, легочным секретом или пометом) и преимущественно в летнее время.

К наиболее распространенным путям инфицирования относятся вдыхание испарений инфицированных испражнений либо пыли, содержащей их частицы, употребление зараженной воды и продуктов питания, непосредственный контакт с носителем. Вирус крайне редко передается от человека к человеку.

В наших краях нет опасных штаммов

Чем опасен хантавирус?

Существуют две крупные категории хантавирусов: хантавирусы Старого Света и хантавирусы Нового Света. Первые встречаются в Европе и Азии и могут спровоцировать развитие геморрагической лихорадки с почечным синдромом, вторые больше характерны Северной и Южной Америке и чреваты развитием хантавирусного легочного синдрома. Обе болезни характеризуются высоким уровнем летальности – до 38%.

При ХЛС симптомы могут развиться с первой по восьмую неделю после контакта с возбудителем. Ранние симптомы включают усталость, лихорадку и мышечные боли, особенно в больших группах мышц - бедра, спина, иногда плечи. Также могут беспокоить головная боль, головокружение, озноб и расстройство ЖКТ (тошнота, рвота, диарея и боль в животе). Позже (спустя 4-5 дней) появляется кашель и одышка (часто пациенты жалуются на ощущение тугой повязки на груди и подушки на лице). В случае развития ХЛС, согласно данным CDC, уровень смертности составляет 38%.

В случае же развития ГЛПС симптомы обычно развиваются в течение 1-2 недель после заражения, иногда - до 8 недель. Первые симптомы включают сильные головные боли, боли в спине и животе, жар, озноб, тошноту и помутнение зрения. При этом у пациентов может отмечаться покраснение лица, воспаление или покраснение глаз, появление сыпи. Позже к ним присоединяется пониженное давление, нарушение целостности сосудов, острая почечная недостаточность и т.д. В зависимости от вируса, вызвавшего болезнь, симптомы могут быть тяжелыми (вирус Хантаан, Добрава) либо умеренными (Сеул, Саарамаа, Пуумала).

В случае своевременной диагностики и вовремя начатого лечения полное выздоровление инфицированного наступает спустя несколько недель. Уровень летальности, согласно статистики CDC, составляет 1-15%: 5-15% для ГЛПС, вызванной вирусом Хантаан, и менее 1% для заболевания, вызванного вирусом Пуумала.

Есть ли хантавирус в Украине?

Как известно, в Украине более распространены штаммы хантавируса, которые являются наименее агрессивными. Как сообщают эксперты, в нашей стране не зарегистрированы смертельные случаи после инфицирования этим патогеном.

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