Отеки легких и аллергия даже у здоровых: пульмонолог пояснила, чем опасен грязный воздух

Массы загрязненного воздуха, которые накрыли огромную часть Украины, способны вызвать отеки в легких и аллергические реакции у здоровых людей. А те, у кого уже есть какие-либо болезни, рискуют получить серьезные осложнения.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала пульмонолог Светлана Гук. По её словам, любое загрязнение воздуха способно вызвать воспалительные процессы в легких, но если у человека уже есть проблемы с дыхательными путями (тот же COVID-19), то опасность возрастает.

"Любые взвешенные частицы в воздухе являются загрязнителями для дыхательных путей, попадая мелкие бронхи, легочную ткань. Это может вызывать обострение хронических воспалительных процессов и накопительные эффекты. Если уже есть заболевания легких, то эта система не имеет нужных ресурсов для восстановления и преодоления вредных факторов", – заявила она.

Здоровый человек, по её словам, скорее всего перенесет контакт с загрязненным воздухом, особенно, если это будет происходить недолго и не часто. Тем не менее, даже в таких случаях возможно появление аллергии – даже если раньше её не было.

"Могут быть аллергические реакции как у людей, которые к этому склонны, так и у тех, кто даже не знает о своей склонности. Могут быть обострения в силу реакции слизистых оболочек. В частности, это может быть отечность и мокроты", – сказала врач.

Однако если слизистая уже имеет повреждения, то у человека возможны серьезные обострения болезней, с которыми организму будет гораздо сложнее справиться.

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