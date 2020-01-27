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/ Пульмонология

Грозит глобальной эпидемией: ученый предупредил об опасности коронавируса

2.2т
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Новый китайский коронавирус может обернуться глобальной эпидемией, потому готовиться к худшему сценарию нужно уже всем и сейчас.

Так, по прогнозу профессора кафедры медицины общественного здравоохранения в университете Гонконга Габриэля Леунга, количество инфицированных уханьским коронавирусом может удваиваться каждые шесть дней.

Согласно модели его команды, число случаев заболевания коронавирусом в Ухане, включая инкубационных пациентов (без симптомов), могло достигать 44 000 случаев по состоянию только на 25 января.

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Количество инфицированных растет с каждым днем

Количество инфицированных растет с каждым днем

Фокус

"Эта эпидемия растет очень быстрыми темпами и ускоряется", – сказал профессор во время пресс-конференции, передает CNN.

Он озвучил результаты двух сценариев: один с карантином населения, как это происходит в Ухане, а второй – без него. При чем итог в обоих случаях практически идентичен – карантин населения не может существенно изменить ход эпидемии в других крупных городах.

К тому же, Леунг предупредил, что эпицентры самоподдерживающихся эпидемий можно будет увидеть и в других крупных городах страны, в том числе в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне.

"Это не пророчество, но такой прогноз заставляет нас обеспокоиться и предупредить власти и общественность", – отметил ученый.

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В частности, согласно опасениям профессора, количество случаев заболевания может достигать максимума в период с середины марта до середины апреля в крупных городах. И чтобы не допустить этого, необходимы "существенные драконовские меры, ограничивающие мобильность населения уже сейчас".

Он добавил, что людям нужно быть готовыми к тому, что вспышка обернется глобальной эпидемией. И пусть этот прогноз очень неточный, к худшему сценарию нужно готовиться заранее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что по официальным данным количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 2794 человек, погибли от него уже 81 человек.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Место
Китай
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