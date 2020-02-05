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/ Пульмонология

Госпитализировали 6 студентов: в Харькове заподозрили коронавирус

15.2т
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В Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали шестерых студентов из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус.

Их поместили в специальные боксы, а врачи усилили наблюдение за пациентами. Об этом сообщает местный портал KHARKIV Today.

Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции – большинство недавно были в Китае.

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В Харькове заподозрили коронавирус у 6 человек

В Харькове заподозрили коронавирус у 6 человек

"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем", – рассказал главврач больницы Павел Нартов. Инфекционист отметил, что пока из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань – эпицентра инфекции.

"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", – сообщил Нартов.

Отмечается, что большинство госпитализированных студентов учатся в Харьковском аэрокосмическом институте и живут в общежитиях вуза.

Врачи отметили, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

"Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", – поделился Нартов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения коронавирусом. Диагноз не подтвердился.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Всех китайцев вон в россию пусть там разносят гадость.
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3
1
В срало Украине!
В срало Украине!
В ЕС сейчас активно обсуждается проект, временно превратить Украину в карантинную зону Европы. Все европейцы, возвращающиеся из Китая будут передерживаться 2 недели на Украине. И только потом их будут впускать в ЕС. Тех, кто останется жив :о))
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3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
В срало Украине!, Ну да. Это как раз паРРаша - буфер азиатский. И накопитель китайцев!
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3
1
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
В срало Украине!, Убогий сам придумал ФЕЙК или кто подсказал!!! =)) Прямых рейсов из Китая в Україну, уже НЕТ, и в ближайшей перспективе НЕ БУДЕТ!!! =)) Все Українци летят домой через Москву, а также некоторые транзитные рейсы на Европу через Москву!!! =)) Так что в Москве и будет карантинная зона для Еаропы!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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3
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот пусть пояснят теперь медики и т.д. как этих студентов пустили без карантина в Харьков если они были в Китае?
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2
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
В срало Украине!, Ты, шавка помойная, сегодня дежурный по паРРаше? Везде рыло свое шакалье суёшь!
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2
1
В срало Украине!
В срало Украине!
Артеллерист Моня, а где у них карантин должен был быть? В Китае? Так после этого они бы всё равно "вернулись из Китая". Ещё и заразиться бы могли во время карантина? :о))))))) Или самолёт должен был 2 недели летать где-то без посадки? :о)))))
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