Госпитализировали 6 студентов: в Харькове заподозрили коронавирус

В Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали шестерых студентов из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус.

Их поместили в специальные боксы, а врачи усилили наблюдение за пациентами. Об этом сообщает местный портал KHARKIV Today.

Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции – большинство недавно были в Китае.

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"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем", – рассказал главврач больницы Павел Нартов. Инфекционист отметил, что пока из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань – эпицентра инфекции.

"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань – и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", – сообщил Нартов.

Отмечается, что большинство госпитализированных студентов учатся в Харьковском аэрокосмическом институте и живут в общежитиях вуза.

Врачи отметили, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

"Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", – поделился Нартов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения коронавирусом. Диагноз не подтвердился.

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