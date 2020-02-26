Горячая вода, маски и чистые руки: как защититься от коронавируса

Во время эпидемии, как на войне – все средства хороши. И когда китайский коронавирус COVID-19 все ближе подбирается к нашим границам, остро встает вопрос о его профилактике. В частности, говорят о мерах защиты и соцсетях.

"Вирус не является термостойким и будет убит при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Это не лекарство и полезно для тела. Питьевая горячая вода эффективна против всех вирусов. Постарайся не пить ледяные жидкости", - написал у себя в Instagram блогер Максим Зюмченко, ссылаясь на рекомендации своего врача.

Также он добавил, что самый распространенный способ заразиться – контактный, поэтому нужно часто мыть руки. "Вирус может жить на ваших руках порядка 5-10 минут, но за это время может произойти многое (вы можете потереть глаза или потрогать нос неосознанно)", - говорит блогер.

Коронавирус подбирается к нашим границам Страна

Написал о COVID-19 и методах его профилактики в своем Instagram и врач скорой помощи из Эстонии Евгений Вайсбейн, где также, по его словам, периодически "кошмарят" скорую помощь и окружающих людей самодиагностикой.

"Вы только представьте ситуацию: стоите вы у окна и пьете кофе, как из машины скорой помощи выходят три сотрудника в скафандрах. Реакция у людей неоднозначная: кто-то получает сильный стресс и задается вопросами, кто-то снимает видео и начинает сеять панику поддерживая всеобщую истерию", - пишет врач.

Вайсбейн напомнил о симптомах коронавируса:

– Острая боль в груди;

– Одышка, тяжело дышать;

– Резко поднимается температура выше 39 градусов;

– Сильный кашель;

– Головная боль;

– Боль в горле.

В качестве профилактики он рекомендует:

– Тщательно мыть руки и лицо;

– Тщательно промывать фрукты или овощи;

– Избегать сомнительных общепитов;

– Избегать поездок в зоны эпидемии;

– При контакте с больным с подобной симптоматикой использовать маску;

– Тепло одеваться особенно после бани, бассейна и т.д.

Ранее OBOZREVATEL делился с вами пошаговой инструкцией на случай подозрений на заражение коронавирусом.

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