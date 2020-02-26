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/ Пульмонология

Гончарук успокоил паникующих из-за смертельного вируса украинцев

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук успокоил украинцев, которые паникуют в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

На брифинге 26 февраля глава правительства призвал граждан не вестись на манипуляции об этой инфекции, передает "Новое время".

Гончарук призвал украинцев не быть жертвами манипуляций

Гончарук призвал украинцев не быть жертвами манипуляций

РБК-Украина

"Коронавирус, его распространение в мире - это глобальная проблема сейчас. Над ее решением работают десятки наций, Всемирная организация здравоохранения, и мы - и наше правительство, и наши службы, и наши медики", – отметил он.

Гончарук заверил, что ситуация в мире и Украине – контролируемая.

"Большой вред наносит паника, которая вокруг этого безосновательно существует. Ситуация абсолютно контролируемая и в мире, и на территории Украины. Доверяйте авторитетным источникам", – сказал глава правительства.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-2019 выявляют в новых странах, в том числе европейских. Так, первый случай заболевания зафиксирован в Грузии.

В Украине пока нет ни одного больного коронавирусом. Правда украинские пограничники обнаружили на границе с Венгрией женщину с повышенной температурой. Ее отправили на дополнительное обследование.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-вот первый случай
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