Гончарук успокоил паникующих из-за смертельного вируса украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук успокоил украинцев, которые паникуют в связи с распространением коронавируса COVID-2019.

На брифинге 26 февраля глава правительства призвал граждан не вестись на манипуляции об этой инфекции, передает "Новое время".

Гончарук призвал украинцев не быть жертвами манипуляций РБК-Украина

"Коронавирус, его распространение в мире - это глобальная проблема сейчас. Над ее решением работают десятки наций, Всемирная организация здравоохранения, и мы - и наше правительство, и наши службы, и наши медики", – отметил он.

Гончарук заверил, что ситуация в мире и Украине – контролируемая.

"Большой вред наносит паника, которая вокруг этого безосновательно существует. Ситуация абсолютно контролируемая и в мире, и на территории Украины. Доверяйте авторитетным источникам", – сказал глава правительства.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-2019 выявляют в новых странах, в том числе европейских. Так, первый случай заболевания зафиксирован в Грузии.

В Украине пока нет ни одного больного коронавирусом. Правда украинские пограничники обнаружили на границе с Венгрией женщину с повышенной температурой. Ее отправили на дополнительное обследование.

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