Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пошутил по поводу того, что некоторые украинцы из-за страха перед коронавирусом роют траншеи и перекрывают дороги своим согражданам, которых эвакуируют из Уханя.

Об этом он заявил на брифинге 19 февраля, передает LIGA.net. По его словам, эти люди стали объектами манипуляций.

Гончарук потроллил украинцев, которые боятся коронавируса Facebook/Алексей Гончарук

"Товарищам, которые роют траншеи и перекрывают дороги, я хочу передать: приглашаем вас на большое строительство. Очень скоро вам будет где задействовать свои таланты более конструктивным способом", – сыронизировал глава правительства.

По словам Гончарука, эвакуированных из Уханя украинцев, которых разместят на объектах вблизи населенных пунктов, будут охранять не только от распространения коронавируса, но и от возможных провокаций против них.

Эвакуация украинцев из Уханя china.mfa.gov.ua

"Объект... будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы, с одной стороны, не распространилась инфекция (на борт в Ухане не будут брать людей с признаками заболевания), а с другой стороны, чтобы против этих людей не было никаких провокаций", – уточнил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане Украины прибыли в аэропорт китайского города Ухань, охваченного эпидемией коронавируса. Всего в эвакуационный список включены 48 украинцев.

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