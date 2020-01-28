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/ Пульмонология

Глобальная паника: украинка раскрыла жуткие подробности из эпицентра коронавируса

1.9т
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В Китае из-за распространения нового коронавируса 2019-nCoV началась глобальная паника. В центре города Ухань, который считается рассадником смертельного вируса, царит хаос: больницы переполнены, не хватает масок.

Об этом ВВС Украина рассказала украинка Александра Волкова, которая работает в Ухане. Люди выходят из дома только за покупками, при этом полки в магазинах полупустые (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Я приехала 28 ноября на три месяца по рабочей визе, работаю моделью. В конце февраля уже должна была лететь домой. Мы слышали о нетипичную пневмонию еще с прошлого года, но все китайцы были тогда спокойны. Живем четверо в большом доме. Я единственная украинка, из города Виноградов (Закарпатская область), другие – из России", – рассказала девушка.

По ее словам, паника началась в 20-х числах января. Иностранцам сказали запасаться едой и сидеть дома.

"На данный момент еда в магазинах имеется, но полки полупустые. Есть крупы, в частности, рис, мало овощей. Мы сегодня заходили в продуктовый, остались только редька и чеснок. Аптеки тоже открыты, но ты не можешь зайти внутрь, вход перегородили столами, поэтому ты можешь только у входа попросить что-то, чтобы тебе продали", – рассказала Волкова.

По ее словам, передвигаться между районами города нельзя, они изолированы. Уехать из города тоже не можешь.

"Мы целыми днями сидим дома, выходим только в магазины. У нас в районе ничего не происходит, эпицентр – в центре. Там переполнены больницы, многие больные, не хватает масок, хаос. В городе вообще нереально найти маски – их нет ни в магазинах, ни в аптеках", – сообщила украинка.

По ее словам, попасть в больницу теперь можно через дружину, которая определит, место ли человеку в госпитале.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь с понедельника на вторник, 28 января, резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай Ухань
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семенов Александр
семенов Александр
Хотелось бы отметить ,насчет масок. Маска вас никоим образом не защитит от вируса . (ну разве что специальный комплект био или хим защиты ) Маски нужно одевать тем кто уже болен ,для предотвращения распростанения вируса воздушнокапельныи путем, то есть при кашле и чихании. .Так что если вы здоровы вам за маску переживать нечего .
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