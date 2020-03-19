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/ Пульмонология

Главный миф о коронавирусе опровергнут: сенсационное исследование

1.8т
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Новое исследование международной группы специалистов опровергло информацию о том, что коронавирус был создан учеными в лабораторных условиях.

Результаты исследования двух американских университетов – Колумбийского университета в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане – и Сиднейского университета в Австралии были опубликованы на сайте webmd. Так, исследователи заявили, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, возник и развивался к своему нынешнему состоянию чисто эволюционным путем.

По словам ученых, он не мог быть создан искусственно. Соответственно, рассказы о лабораторном создании заболевания не имеют под собой никаких оснований.

Главный миф о коронавирусе опровергнут: сенсационное исследование

Ученые проанализировали структуру вируса и не нашли никаких признаков изменения, которое было бы необходимо для его создания.

"Сравнив все известные генетические данные с данными о структуре коронавируса, мы можем с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 возник естественным образом", – объяснил иммунолог Кристиан Андерсен, один из авторов исследования.

По его словам, если бы вирус был создан искусственно, его "авторам" пришлось бы заимствовать молекулярную структуру в какого-то из известных науке вирусов. У вируса, который уже известен своей способностью эффективно атаковать человеческий организм. Однако, по словам Андерсена, структура COVID-19 уникальна, аналогов у него нет.

Более того, структура нового типа коронавируса очень похожа на коронавирусы, которые были найдены у летучих мышей и панголинов. Это свидетельствует в пользу теории о том, что новый коронавирус развился у животных и сделал "скачок" от них к людям в Китае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ после соответствующих заявлений МИД Китая получило развитие предположение, что США могли занести смоделированный вирус, который затем вышел из-под контроля и превратился в пандемию.

Вместе с тем, позже ученые заявили, что версия с якобы созданием коронавируса в США и завозом его в Китай американскими военными не имеет подтверждений.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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