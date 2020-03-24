Гидроксихлорохин от коронавируса: что известно о "сенсационном" препарате

Накануне мир всколыхнуло очередное громкое заявление о найденном эффективном лекарстве от коронавируса COVID-19. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что сочетание препаратов гидроксихлорохин (действующее вещество препаратов против малярии) и азитромицин (антибиотик широкого спектра действия) способно вылечить пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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Как известно, его слова были подкреплены проведенными во Франции исследованиями, согласно результатам которых 70% пациентов, получавших эти лекарства (14 человек из 20), показали отрицательный результат на коронавирус уже на 6-й день терапии.

Станет ли гидроксихлорохин панацеей от напугавшего весь мир вируса и что это вообще за препарат? Давайте разбираться.

Для утверждения применения препарата необходимо провести ряд клинических испытаний К1

Итак, этот препарат назначается для предупреждения развития и терапии системной красной волчанки, малярии, амебиаза, порфирии. Также гидроскихлорохин входит в комплексное лечение склеродермии, фотодерматоза и ревматоидного артрита. Препарат обладает иммуносупрессивным и противовоспалительным эффектом при аутоиммунных процессах. Лекарственное вещество связывает свободные радикалы, ингибирует активность ферментов в зоне воспаления, стабилизирует мембраны лизосом и тормозит хемотаксис лейкоцитов.

Считается, что гидроксихлорохин препятствует слиянию клеток в иммунной системе. А как известно, тяжелое течение коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS-CoV-2) связано с гиперактивацией противовирусной иммунной реакции, что сопровождается нарушением циркуляции крови в зоне воспаления, а также повышенной отечностью, которое и вызвано способностью некоторых белков вируса вызывать слияние клеток.

Как сообщает CDC, гидроксихлорохин назначался госпитализированным пациентам с COVID-19 на неконтролируемой основе во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах. В одном небольшом исследовании сообщалось, что гидроксихлорохин отдельно или в комбинации с азитромицином уменьшал обнаружение РНК SARS-CoV-2 в образцах верхних дыхательных путей по сравнению с нерандомизированной контрольной группой, однако клиническая польза не оценивалась. Вместе с тем в заявлении говорится, что гидроксихлорохин и азитромицин связаны с пролонгацией QT, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при рассмотрении назначения этих препаратов пациентам с хроническими заболеваниями (например, почечная недостаточность, заболевание печени) или тем, кто принимает лекарства, которые могут взаимодействовать, вызывая аритмию.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что свидетельства эффективности вышеуказанного сочетания лекарств является лишь эпизодическим. То есть то, что касается нового штамма коронавируса, эффективность лекарств ранее никогда не проверялась в клинических испытаниях. "Эти препараты могут быть эффективными против нового коронавируса, но необходимо больше данных, чтобы показать, что они действительно безопасны и эффективны в условиях COVID-19", – отметил Фаучи.

Отмечается, что по этим причинам Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило препараты для лечения коронавируса, несмотря на заявления Трампа. В частности, по словам главы организации, крупные клинические исследования препаратов только начинаются, и есть некоторые веские причины полагать, что исследования клеток, которые выглядят многообещающими в условиях лаборатории, не будут успешными у реальных пациентов, передает NPR.

В Украине гидроскихлорохил доступен под торговыми названиями "Плаквенил" (цена от 500 грн) и "Иммард" (цена от 600 грн).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о другом лекарстве, которое накануне также объявили эффективным при лечении коронавируса.

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