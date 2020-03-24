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/ Пульмонология

Гидроксихлорохин от коронавируса: что известно о "сенсационном" препарате

2.8т
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Накануне мир всколыхнуло очередное громкое заявление о найденном эффективном лекарстве от коронавируса COVID-19. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что сочетание препаратов гидроксихлорохин (действующее вещество препаратов против малярии) и азитромицин (антибиотик широкого спектра действия) способно вылечить пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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Как известно, его слова были подкреплены проведенными во Франции исследованиями, согласно результатам которых 70% пациентов, получавших эти лекарства (14 человек из 20), показали отрицательный результат на коронавирус уже на 6-й день терапии.

Станет ли гидроксихлорохин панацеей от напугавшего весь мир вируса и что это вообще за препарат? Давайте разбираться.

Для утверждения применения препарата необходимо провести ряд клинических испытаний

Для утверждения применения препарата необходимо провести ряд клинических испытаний

К1

Итак, этот препарат назначается для предупреждения развития и терапии системной красной волчанки, малярии, амебиаза, порфирии. Также гидроскихлорохин входит в комплексное лечение склеродермии, фотодерматоза и ревматоидного артрита. Препарат обладает иммуносупрессивным и противовоспалительным эффектом при аутоиммунных процессах. Лекарственное вещество связывает свободные радикалы, ингибирует активность ферментов в зоне воспаления, стабилизирует мембраны лизосом и тормозит хемотаксис лейкоцитов.

Считается, что гидроксихлорохин препятствует слиянию клеток в иммунной системе. А как известно, тяжелое течение коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS-CoV-2) связано с гиперактивацией противовирусной иммунной реакции, что сопровождается нарушением циркуляции крови в зоне воспаления, а также повышенной отечностью, которое и вызвано способностью некоторых белков вируса вызывать слияние клеток.

Как сообщает CDC, гидроксихлорохин назначался госпитализированным пациентам с COVID-19 на неконтролируемой основе во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах. В одном небольшом исследовании сообщалось, что гидроксихлорохин отдельно или в комбинации с азитромицином уменьшал обнаружение РНК SARS-CoV-2 в образцах верхних дыхательных путей по сравнению с нерандомизированной контрольной группой, однако клиническая польза не оценивалась. Вместе с тем в заявлении говорится, что гидроксихлорохин и азитромицин связаны с пролонгацией QT, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при рассмотрении назначения этих препаратов пациентам с хроническими заболеваниями (например, почечная недостаточность, заболевание печени) или тем, кто принимает лекарства, которые могут взаимодействовать, вызывая аритмию.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что свидетельства эффективности вышеуказанного сочетания лекарств является лишь эпизодическим. То есть то, что касается нового штамма коронавируса, эффективность лекарств ранее никогда не проверялась в клинических испытаниях. "Эти препараты могут быть эффективными против нового коронавируса, но необходимо больше данных, чтобы показать, что они действительно безопасны и эффективны в условиях COVID-19", – отметил Фаучи.

Отмечается, что по этим причинам Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило препараты для лечения коронавируса, несмотря на заявления Трампа. В частности, по словам главы организации, крупные клинические исследования препаратов только начинаются, и есть некоторые веские причины полагать, что исследования клеток, которые выглядят многообещающими в условиях лаборатории, не будут успешными у реальных пациентов, передает NPR.

В Украине гидроскихлорохил доступен под торговыми названиями "Плаквенил" (цена от 500 грн) и "Иммард" (цена от 600 грн).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о другом лекарстве, которое накануне также объявили эффективным при лечении коронавируса.

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Тема
Коронавирус
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