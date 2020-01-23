Гибрид от змеи и летучей мыши: ученые определили, как коронавирус передается человеку

Китайские ученые выяснили, что смертельный коронавирус nCoV является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.

В организме змеи он приобрел новый поверхностный белок, в результате чего стала возможна передача вируса человеку. Об этом сообщает nplus1.ru со ссылкой на исследование ученых.

Стало также ясно, что 2019-nCoV передается между людьми, а новые случаи заражения зафиксированы и вне Китая, в том числе в Таиланде, Японии и США.

Ранее власти Китая назвали рынок морепродуктов в Ухане, с которым были связаны первые заболевшие, источником инфекции. На рынке также продавали овец, кроликов и змей.

Ученые определили, как коронавирус передается человеку Коллаж

"Поскольку многие предыдущие вирусы достались человеку от летучих мышей, то ученые предположили, что кто-то из животных, которых продавали на уханьском рынке, стал промежуточной ступенью для коронавируса между летучей мышью и человеком", – отмечает издание.

Ученые выдвинули такой вариант развития событий: летучие мыши заразили своим коронавирусом змей, и в их организме два вируса обменялись участками. В результате чего примерно два года назад возник гибридный вирус 2019-nCoV, который к декабрю 2019 года добрался до людей.

Предположительными хозяевами вируса исследователи считают двух змей: южнокитайского многополосого крайта и китайскую кобру. В пользу этой теории говорит и то, что обе они продавались на уханьском рынке морепродуктов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, власти Китая объявили бессрочный карантин в городе Ухань, где началось распространение смертельного коронавируса nCoV.

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