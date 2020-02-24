Генконсульство Украины в Италии экстренно закрыли из-за коронавируса: что делать гражданам

Генеральное консульство Украины в Милане приостановило прием граждан и выдачу документов из-за распространения на севере Италии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в понедельник, 24 февраля, на странице дипломатического учреждения в Facebook.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса, согласно распоряжению президента Ломбардии Аттилио Фонтаны и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер, в том числе "прекращения работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг", Генеральное консульство Украина в Милане по согласованию с МИД Украины с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов", – сказано в сообщении.

Генконсульство Украины в Италии закрыли из-за коронавируса

В консульстве пообещали, что прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтверждена необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) консульство просит обращаться на горячую линию +39 348 725 4038 или по электронной почте gc_itm@mfa.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В итальянских городах,где обнаружили случаи заболевания, начался карантин. Там введены ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж, а также отменены занятия в школах и университетах.

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Италии известный модельер Джорджо Армани решил провести без зрителей модный показ своего бренда Armani в Милане.

О происходящем в Италии читайте в нашем эксклюзиве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!