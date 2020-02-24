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/ Пульмонология

Франция объявила о победе над коронавирусом

3.6т
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Французские власти заявили, что они вылечили всех пациентов, которые заразились новым коронавирусом COVID-2019.

По словам министра здравоохранения страны Оливье Верана, последний пациент был в Лионе, и он уже здоров. Об этом сообщает BFMTV.

Во Франции вылечился последний зараженный пациент

Во Франции вылечился последний зараженный пациент

ТСН

"На территории Франции больше не распространяется коронавирус. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и смог вернуться домой", – заявил Веран.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во Франции было зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом. Один из инфицированных умер.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция 21 февраля эвакуировала последних граждан своей страны из провинции Ухань (Китай). Их разместили в курортном поселке Бранвиль в 180 км от Парижа.

По состоянию на утро 24 февраля в мире насчитывалось 79 360 случаев заражения коронавирусом. Умерли 2 619 человек, 24 963 вылечились.

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Тема
Коронавирус
Место
Франция
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