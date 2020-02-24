Франция объявила о победе над коронавирусом

Французские власти заявили, что они вылечили всех пациентов, которые заразились новым коронавирусом COVID-2019.

По словам министра здравоохранения страны Оливье Верана, последний пациент был в Лионе, и он уже здоров. Об этом сообщает BFMTV.

Во Франции вылечился последний зараженный пациент ТСН

"На территории Франции больше не распространяется коронавирус. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и смог вернуться домой", – заявил Веран.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во Франции было зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом. Один из инфицированных умер.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция 21 февраля эвакуировала последних граждан своей страны из провинции Ухань (Китай). Их разместили в курортном поселке Бранвиль в 180 км от Парижа.

По состоянию на утро 24 февраля в мире насчитывалось 79 360 случаев заражения коронавирусом. Умерли 2 619 человек, 24 963 вылечились.

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