Фейки о коронавирусе из Китая: врач высказалась о посылках и жутких видео

Вспышка нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, который по состоянию на 30 января унес жизни 170 человек, спровоцировала массовое появление фейковых видеороликов и сообщений в соцсетях.

Врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире ObozTV развеяла самые популярные мифы и призвала украинцев не паниковать и "включать здравый смысл и логику".

"В интернете сейчас циркулирует много видеороликов и с эпилептическими припадками, и с людьми, которые переносят какие-то другие заболевания. Все это подписывают как "проявления коронавируса в Китае"… Это просто медийная грязь, не хочу никого обидеть", – отметила медик.

Менжулина уточнила, что у коронавируса есть определенные клинические проявления, однако реакция каждого организма – индивидуальна.

"У каждого есть определенные особенности: как он переносит высокую температуры, приступы удушья при пневмонии… Поэтому реакция организма может быть любая. И судороги, и обострение каких-то хронических, неврологических заболеваний, которыми до этого болел человек. Каждый случай такой инфекции – индивидуальный", – объяснила врач.

"А есть люди из Китая, возрастная категория которых 60+, которые перенесли коронавирусную инфекцию с новым вирусом, но уже констатируется факт их полного выздоровления. О них почему-то роликов нет", – обратила она внимание.

Как защититься от коронавируса

Также Менжулина подтвердила, что слухи о якобы зараженных бананах и рисках "подцепить" инфекцию через товары из Китая не соответствуют действительности.

"Что касается бананов, посылок, каких-то товаров, произведенных в Китае – то сейчас я могу сказать, что очень сложно перевезти большое количество такого вируса… Кроме того, сейчас во всех городах, где введен карантин, сообщение прекращено. И просто-напросто эти посылки не дойдут до нас, до Европы", – заверила специалист.

"Не нужно паниковать. Включайте здравый смысл, логику, читайте вирусологические свойства этой группы вирусов. Этого достаточно", – посоветовала она.

В провинции Гуйчжоу вылечен первый пациент с вирусной пневмонией Xinhua News Agency

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине было несколько случаев подозрения на коронавирус из Уханя, однако они не подтвердились.

По состоянию на утро 30 января зафиксировано 7 849 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, из них 170 заболевших умерли. При этом китайские врачи заявили, что инфекция пошла на спад.

Помимо Китая (эпицентром эпидемии стал мегаполис Ухань), случаи коронавируса зафиксированы уже в 18 странах мира. Среди них Таиланд, Сингапур, Малайзия, Япония, Австралия, США, Канада, Франция и Финляндия.

Многие пользователи соцсетей "разгоняют" панику: так, появились фото из Китая, где вместо медицинских масок люди надевают на голову пластиковые бутылки.

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