"Украинскую неделю" в Европарламенте перенесли: названа причина

Европейский парламент отменил ряд мероприятий, которые были запланированы на 3-5 марта из-за распространения коронавируса COVID-2019. В их числе и "Украинская неделя".

Мероприятие переносится на неопределенный срок, сообщили на сайте представительства Украины при Евросоюзе.

"К большому сожалению, вынуждены сообщить, что запланированный на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", – отметили в представительстве.

О новой дате для презентации Украины и ситуации с ограничениями пообещали проинформировать дополнительно.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, всего зафиксировано 2100 случаев коронавируса в 18 государствах-членах Евросоюза.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пока рано объявлять пандемию COVID-19 в мире, поскольку 130 стран до сих пор не сообщили ни об одном случае заболевания.

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