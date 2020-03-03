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/ Пульмонология

Европарламент отменил "Украинскую неделю" из-за коронавируса

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Европейский парламент отменил ряд мероприятий, которые были запланированы на 3-5 марта из-за распространения коронавируса COVID-2019. В их числе и "Украинская неделя".

Мероприятие переносится на неопределенный срок, сообщили на сайте представительства Украины при Евросоюзе.

"Украинскую неделю" в Европарламенте перенесли: названа причина

"К большому сожалению, вынуждены сообщить, что запланированный на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", – отметили в представительстве.

О новой дате для презентации Украины и ситуации с ограничениями пообещали проинформировать дополнительно.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, всего зафиксировано 2100 случаев коронавируса в 18 государствах-членах Евросоюза.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пока рано объявлять пандемию COVID-19 в мире, поскольку 130 стран до сих пор не сообщили ни об одном случае заболевания.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Бельгия Брюссель
Теги
Европейский Союз Европейский парламент
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