Известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский резко высказался по поводу паники из-за эпидемии коронавируса Covid-19. По его мнению, сейчас необходимо просто следовать простым правилам безопасности и оставаться проинформированным по поводу болезни.
В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Комаровский заявил, что основная причина паники - боязнь людьми всего неизвестного.
"Люди знают, что такое корь, дифтерия, столбняк, автомобильная авария, фальсифицированный алкоголь. Во всем этом мы огромные эксперты. Но мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато. Особенно, если из каждого утюга нам рассказывают какой это кошмар", - рассказал врач.
Евгений Комаровский
Скриншот из видео
Также он раскритиковал власть за то, что в информационной политике образовался огромный пробел. Мол, политические силы вместо объединения и объяснения ситуации, продолжают выяснять отношения между собой.
"Давайте каждый политик спросит: "Как я могу помочь?". Развесит листовки, у нас же есть наглядная демонстрация: давайте сравним количество листовок перед выборами и сейчас. Не с запугиванием, а с конкретной информацией", - предложил Комаровский.
По его словам, необходимо придерживаться правил безопасности - не посещать людные места, мыть руки, избегать недоваренного мяса и рыбы и так далее. Кроме того, необходимо максимально изолировать группу риска - пожилых людей.
Евгений Комаровский
Скриншот из видео
В завершение Комаровский прошелся по нелогичности украинской сознательности - мол, известных опасностей никто не боится, а вокруг коронавируса паника.
"Мы живем в стране, в которой нет сыворотки против дифтерии, столбняка и ботулизма, но у нас паника по поводу коронавируса. Мы покупаем консервы на базарах и их не боимся. Мы жрем виски по цене в 2 доллара и этого не боимся", - подытожил Комаровский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.
Эксперты заявили, что самым опасным был период с 23 января по 2 февраля.
Также в ВОЗ заверили, что несмотря на то, что коронавирус обладает потенциалом пандемии, на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.
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