Известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский резко высказался по поводу паники из-за эпидемии коронавируса Covid-19. По его мнению, сейчас необходимо просто следовать простым правилам безопасности и оставаться проинформированным по поводу болезни.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Комаровский заявил, что основная причина паники - боязнь людьми всего неизвестного.

"Люди знают, что такое корь, дифтерия, столбняк, автомобильная авария, фальсифицированный алкоголь. Во всем этом мы огромные эксперты. Но мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато. Особенно, если из каждого утюга нам рассказывают какой это кошмар", - рассказал врач.

Евгений Комаровский Скриншот из видео

Также он раскритиковал власть за то, что в информационной политике образовался огромный пробел. Мол, политические силы вместо объединения и объяснения ситуации, продолжают выяснять отношения между собой.

"Давайте каждый политик спросит: "Как я могу помочь?". Развесит листовки, у нас же есть наглядная демонстрация: давайте сравним количество листовок перед выборами и сейчас. Не с запугиванием, а с конкретной информацией", - предложил Комаровский.

По его словам, необходимо придерживаться правил безопасности - не посещать людные места, мыть руки, избегать недоваренного мяса и рыбы и так далее. Кроме того, необходимо максимально изолировать группу риска - пожилых людей.

Евгений Комаровский Скриншот из видео

В завершение Комаровский прошелся по нелогичности украинской сознательности - мол, известных опасностей никто не боится, а вокруг коронавируса паника.

"Мы живем в стране, в которой нет сыворотки против дифтерии, столбняка и ботулизма, но у нас паника по поводу коронавируса. Мы покупаем консервы на базарах и их не боимся. Мы жрем виски по цене в 2 доллара и этого не боимся", - подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

Эксперты заявили, что самым опасным был период с 23 января по 2 февраля.

Также в ВОЗ заверили, что несмотря на то, что коронавирус обладает потенциалом пандемии, на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

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