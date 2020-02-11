Эвакуацию украинцев из Китая отложили: названа причина

Дата эвакуации украинцев из Китая, где бушует вспышка смертельного коронавируса 2019-nCoV, остается неопределенной.

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. По ее словам, граждане, которые хотят быть эвакуированными, должны подписать определенную форму. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Мы подготовили форму информированного согласия, которую эти лица должны подписать, если они хотят зайти на борт и быть эвакуированными в Украине. Только после подписания этой формы мы можем понять, сколько человек будет реально эвакуированы. И только после того, как мы будем иметь эту информацию, мы сможем говорить о дне", – сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что Украина должна быть готова защитить граждан от эпидемии коронавируса.

Как сообдщал OBOZREVATEL, в Украине пять человек, которые вернулись из Китая, обследуют на наличие смертельного коронавируса 2019-nCoV.

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