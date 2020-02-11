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/ Пульмонология

Эвакуацию украинцев из Китая отложили: названа причина

1.4т
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Дата эвакуации украинцев из Китая, где бушует вспышка смертельного коронавируса 2019-nCoV, остается неопределенной.

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. По ее словам, граждане, которые хотят быть эвакуированными, должны подписать определенную форму. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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"Мы подготовили форму информированного согласия, которую эти лица должны подписать, если они хотят зайти на борт и быть эвакуированными в Украине. Только после подписания этой формы мы можем понять, сколько человек будет реально эвакуированы. И только после того, как мы будем иметь эту информацию, мы сможем говорить о дне", – сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что Украина должна быть готова защитить граждан от эпидемии коронавируса.

Как сообдщал OBOZREVATEL, в Украине пять человек, которые вернулись из Китая, обследуют на наличие смертельного коронавируса 2019-nCoV.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А россияне своих не бросают. Давно эвакуировали всех, кто захотел
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Пусть сидят там! Мы тут с гриппом не можем справиться, а с вирусом нам всем будет капец!
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