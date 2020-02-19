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/ Пульмонология

Эвакуация украинцев из Китая: в самолет не пустили 4 человека. Фото

1.8т
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Во время эвакуации граждан Украины и других стран из Китая на спецрейс авиакомпании SkyUp не допустили четыре человека.

На этапе осмотра китайскими медиками у троих украинцев и одного иностранца выявили симптомы респираторной инфекции. Всего на борт взяли 73 человека, сообщили на сайте Кабинета министров Украины.

Заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что эвакуация проходит в штатном режиме. Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением врачей и на постоянной связи с консульством.

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Эвакуация из Китая

Эвакуация из Китая

kmu.gov.ua

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там мог оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?" – отметил Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Китае началась эвакуация из эпицентра коронавируса. Все граждане Украины и других стран прибыли в аэропорт китайского города Ухань.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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