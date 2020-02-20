Эвакуация украинцев из Китая: в Минздраве объяснили, почему нет угрозы заражения

В Минздраве Украины сообщили, что у ранее эвакуированных из Китая украинцев не обнаружено коронавируса COVID-19.

Об этом в Facebook заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он напомнил, что в понедельник (17 февраля) прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний авиарейс из Китая приземлился в Украине.

"Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершено. Во время медико-санитарного наблюдения у одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни. После выхода из самолета все пассажиры и экипаж проходили температурный скрининг. Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день). Теперь мы точно можем сказать – они здоровы", – пояснил Ляшко.

Коронавирус

Чиновник подчеркнул, что на бортах из Китая не было ни инфицированного человека.

Отметим, что на Полтавщине люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач- инфекционист развеяла миф о "зараженном самолете" из Китая.

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