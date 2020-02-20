Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Эвакуация украинцев из Китая: в Минздраве объяснили, почему нет угрозы заражения

1.1т
Читать материал на украинском

В Минздраве Украины сообщили, что у ранее эвакуированных из Китая украинцев не обнаружено коронавируса COVID-19.

Об этом в Facebook заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он напомнил, что в понедельник (17 февраля) прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний авиарейс из Китая приземлился в Украине.

"Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершено. Во время медико-санитарного наблюдения у одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни. После выхода из самолета все пассажиры и экипаж проходили температурный скрининг. Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день). Теперь мы точно можем сказать – они здоровы", – пояснил Ляшко.

Коронавирус

Коронавирус

Чиновник подчеркнул, что на бортах из Китая не было ни инфицированного человека.

Отметим, что на Полтавщине люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач- инфекционист развеяла миф о "зараженном самолете" из Китая.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости