Эвакуация украинцев из Китая: стало известно, где приземлится самолет

В четверг утром, 20 февраля, во Львовском аэропорту приземлится самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая.

Перед этим боинг компании "SkyUP" совершит промежуточную посадку в Алматы. По данным ТСН, чиновники уже провели онлайн-конференцию с теми, кто будет возвращаться из охваченного коронавирусом региона, чтобы сообщить подробности эвакуации и условия пребывания на карантине.

Эвакуированных из Уханя к месту карантина будут перевозить на четырех автобусах под охраной полиции и Национальной гвардии. Чтобы не провоцировать панику, место, где разместят людей, держат в тайне. Известно, что это может быть во Львовской области, так как там приземлится самолет.

Эвакуация украинцев из Китая avianews.com

Как писал OBOZREVATEL ранее, уже в этот четверг, 20 февраля, Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.

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