Эвакуация украинцев из Китая: из "Новых Санжар" вывезли весь персонал

С территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где 14 дней будут находиться эвакуированные из Китая, вывезли весь персонал.

С украинцами и иностранными гражданами на карантине будут находиться медики и технические специалисты, которые были с ними в самолете, сообщает Правительственный курьер.

"Персонал, ранее работавший в "Новых Санжарах", вывезли. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", – говорится в сообщении.

Эвакуация украинцев из Китая lb.ua

В Кабинете министров объяснили, что все эвакуированные, экипаж самолета и сопровождающие будут находиться в индивидуальных помещениях.

"Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены", – отметили в правительстве.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве Украины сообщили, что у ранее эвакуированных из Китая украинцев не обнаружено коронавируса COVID-19.

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