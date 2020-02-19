Минздрав засекретил места, куда привезут украинцев из Китая: детали эвакуации

Украинцев, эвакуированных из китайского Уханя – центра распространения коронавируса, разместят в 4 местах дислокации, которые засекретили из-за бурной реакции общественности.

Об этом заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль рассказал на брифинге в среду, 19 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть четыре пункта дислокации. Из-за разных настроев среди украинцев они не разглашаются. Все 4 учреждения готовы к приему граждан и иностранцев. Поэтому паниковать – это лишнее", – отметил он.

Минздрав засекретил, куда привезут украинцев из Китая РБК-Украина

По словам замминистра, украинцы в Ухане прошли два этапа санитарного контроля и приступили к третьему. Все пассажиры – здоровы.

Коваль также рассказал, что места обсервации лиц, эвакуированных из Уханя, обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.

"Возле мест, определенных для обсервации эвакуированных из Уханя, есть инфекционные больницы. Относительно лечения – оно симптоматическое и эти больницы оборудованы всем необходимым оборудованием и обеспечены лекарствами. К месту обсервации при необходимости будет привлечен дополнительный медперсонал", – отметил замминстра.

Коваль напомнил, что иностранные граждане, которые будут эвакуированы украинским самолетом, также будут находиться в местах обсервации вместе с украинскими гражданами. Медработники – два врача и медсестра, которые сопровождают рейс, – аналогично.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел добавил, что на эвакуацию явились все 48 граждан Украины и иностранцы.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", – сказал Андрей Заяц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 февраля Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.

Отмечается, что самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая, утром 20 февраля приземлится во Львовском аэропорту.

Появилась информация о том, что украинцев, которых собираются эвакуировать из Уханя, якобы разместят на две недели на карантин в санатории "Пролисок" в Киевской области. Это частный детский санаторий, который находится в элитном поселке Козин.

В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за информации о том, что туда могут привезти украинцев, эвакуированных из Уханя.

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