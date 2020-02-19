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/ Пульмонология

Минздрав засекретил места, куда привезут украинцев из Китая: детали эвакуации

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Украинцев, эвакуированных из китайского Уханя – центра распространения коронавируса, разместят в 4 местах дислокации, которые засекретили из-за бурной реакции общественности.

Об этом заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль рассказал на брифинге в среду, 19 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть четыре пункта дислокации. Из-за разных настроев среди украинцев они не разглашаются. Все 4 учреждения готовы к приему граждан и иностранцев. Поэтому паниковать – это лишнее", – отметил он.

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В Китае началась эвакуация украинцев. Видео из эпицентра коронавируса

Минздрав засекретил, куда привезут украинцев из Китая

Минздрав засекретил, куда привезут украинцев из Китая

РБК-Украина

По словам замминистра, украинцы в Ухане прошли два этапа санитарного контроля и приступили к третьему. Все пассажиры – здоровы.

Коваль также рассказал, что места обсервации лиц, эвакуированных из Уханя, обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.

"Возле мест, определенных для обсервации эвакуированных из Уханя, есть инфекционные больницы. Относительно лечения – оно симптоматическое и эти больницы оборудованы всем необходимым оборудованием и обеспечены лекарствами. К месту обсервации при необходимости будет привлечен дополнительный медперсонал", – отметил замминстра.

Коваль напомнил, что иностранные граждане, которые будут эвакуированы украинским самолетом, также будут находиться в местах обсервации вместе с украинскими гражданами. Медработники – два врача и медсестра, которые сопровождают рейс, – аналогично.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел добавил, что на эвакуацию явились все 48 граждан Украины и иностранцы.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", – сказал Андрей Заяц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 февраля Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.

  • Отмечается, что самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая, утром 20 февраля приземлится во Львовском аэропорту.

  • Появилась информация о том, что украинцев, которых собираются эвакуировать из Уханя, якобы разместят на две недели на карантин в санатории "Пролисок" в Киевской области. Это частный детский санаторий, который находится в элитном поселке Козин.

  • В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за информации о том, что туда могут привезти украинцев, эвакуированных из Уханя.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Александрович Валера
Александрович Валера
Новости Тернополя - люди строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая https://glavred.info/m/ukraine/10150649-pod-ternopolem-stroyat-blokposty-dlya-blokirovaniya-priezda-evakuirovannyh-iz-kitaya.html?utm_source=glavred&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Как ни крути, а это недострана. Люди вернулись домой с верой и надеждой в то, что уж где, где ,а дом им помогут, если не дай Бог, что-то случится, но вместо этого - плевки, брезгливость , пренебрежение и лагерь для особо опасных под названием изгои.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Позорище
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