Есть четыре типа больных коронавирусом: врач объяснил разницу

Людей, которые заразились коронавирусом COVID-19, можно разделить на четыре типа. Наиболее опасным является последний с тяжелой формой пневмонии.

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Профессор Джон Уилсон, президент Королевского австралийского колледжа врачей и врач-вирусолог, заявил The Guardian что почти все серьезные случаи характеризуются пневмонией.

Четыре типа людей, зараженных COVID-19, которые выделил профессор:

Так называемые "субклинические" пациенты, у которых есть вирус, но нет симптомов.

Те, кто получает инфекцию в верхних дыхательных путях. Симптомы: жар, кашель, головная боль, конъюнктивит.

Самой большой группой являются зараженные с симптомами, похожими на грипп, которые не дают им работать. Такие люди уже обращаются в больницу.

У четвертой группы развивается тяжелая форма пневмонии.

По словам Уилсона, в китайском городе Ухань примерно у 6% зараженных, которые обратились за медицинской помощью, были тяжелые заболевания.

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