Еще один украинец заразился коронавирусом на Diamond Princess – СМИ

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит с 3 февраля на карантине в японском порту Йокогама, возросло число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV – среди них еще один украинец.

Как сообщает straitstimes.com, на лайнере зафиксировали еще 66 случаев заражения. Общее число случаев достигло 136.

Оператор круизного лайнера сообщил, что среди новых инфицированных – 45 граждан Японии, 11 американцев, четверо австралийцев, трое из Филиппин и по одному из Великобритании, Канады и Украины.

Напомним, член экипажа этого круизного лайнера стал первым украинцем с подтвержденным случаем коронавируса.

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