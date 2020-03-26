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/ Пульмонология

Эпидемия коронавируса может продлиться годы, заразятся миллионы – американский вирусолог

3.2т
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Эпидемия коронавируса COVID-19 в мире может продлиться не один год.

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Как рассказал РБК почетный профессор Университета Колорадо, специалист работающего при этом университете Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Чарльз Кэлишер, по мере распространения коронавируса по всему миру он будет поражать миллионы людей.

Вирусолог Чарльз Кэлишер

Вирусолог Чарльз Кэлишер

"Те из них, которые остаются незараженными, могут стать носителями во время второй волны эпидемии. Такое распространение может продолжаться в течение многих месяцев, пока не появится эффективная вакцина", – отметил он.

Но даже тогда, по словам Кэлишера, вирус не исчезнет, потому что неизбежно будут оставаться люди, которые не прививались.

Вирусолог добавил, что вакцинация также займет длительное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, практикующий инфекционист и кандидат медицинских наук Юрий Жигарев считает, что максимум три недели коронавирус будет активно развиваться, а уже через три месяца останутся лишь отдельные случаи заболевания.

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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