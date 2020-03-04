Эпидемия коронавируса: как в разных странах борются с болезнью

Эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает бушевать – по состоянию на 4 марта зарегистрировано уже 93 158 заболевших, из которых 3198 случаев летальные, а 50 690 человек выздоровели. Вирус добрался и до Украины – один случай заражения подтвержден, еще у шести человек наличие болезни только подозревают. В связи с вирусом многие страны начинают вводить карантинные меры – от изоляции до массового выпуска людей из тюрем.
Как разные страны воюют с эпидемией COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.
Китай
В Китае приняты строжайшие меры противодействия коронавирусу. Первое – это масштабнейший карантин. Более 56 миллионов жителей провинции Хубей находятся фактически под запретом на передвижение – за нарушение могут оштрафовать на 500 юаней. Поговаривают даже о соседях-доносчиках, которые рассказывают о тех, кто нарушает этот запрет.
В усиленном режиме работают не только медики, но и ученые – сейчас проводится более 100 клинических испытаний различных препаратов для лечения коронавируса. В Хубэй направили сотрудников военных медицинских институтов и студентов-медиков.
Для информирования населения в деревнях начали снова использовать динамики на улицах, из которых некогда вещали политические слоганы. Сейчас оттуда можно услышать сводки о ходе борьбы с болезнью и способах профилактики.
Коронавирус в Китае
РБК
Италия
В европейском очаге распространения коронавируса – Италии – все тоже довольно жестко. Например, в Ломбардии, где зараженных больше всего, закрыли все музеи, школы, вузы, кинотеатры и даже церкви. Более того – с 18 до 6 утра не работают пабы и рестораны. Подобные меры наблюдаются и в других провинциях.
К слову, в регионе Венето приняли решение транслировать церковные мероприятия по радио и ТВ – для тех, кто ходил в церковь, но теперь не может из-за карантина. Кроме того, запретили прикасаться друг к другу во время религиозных обрядов, а в некоторых епархиях свадьбы и похороны будут проводить только за закрытыми дверями, в присутствии самых близких родственников.
Коронавирус в Италии
AP
А в провинции Лоди, откуда и пошло заражение в Италии, запретили въезд и выезд для всех, кроме поставщиков продуктов. Также туда стянули силы полиции и военных.
Германия
В Германии число заболевших достигло 240 человек – 111 из них находятся в Северном Рейне-Вестфалии, а в Баварии, откуда началось распространение болезни, зараженных 48. В рамках борьбы с болезнью был создан кризисный штаб по коронавирусу, который обеспечивает коммуникацию между правительством и различными компаниями, например логистическими.
Также ежедневно начнут проводить пресс-конференции, где компетентные органы будут рассказывать о текущей ситуации с болезнью. По словам главы института Роберта Коха Лотара Вилера, сейчас все под контролем – больных изолируют, а после определяют, с кем они общались в последнее время.
Коронавирус в Германии
picture alliance
А вот до изоляции целых городов вряд ли дойдет – в Германии это банально сложнее сделать из-за принципа соразмерности. Проще говоря, какие бы меры ни принимались, они относятся только к тем, кто имеет непосредственное отношение к ситуации. То есть из-за 100 больных не станут изолировать город, но им самим могут запретить покидать определенные места.
Усиленно идет работа над поиском вакцины от коронавируса. В институте Роберта Коха был создан специальный центр, где ученые работают в две смены семь дней в неделю, пытаясь решить этот вопрос.
Франция
Имея около двух сотен зараженных, Франция тоже ввела определенные меры по борьбе с болезнью. Например, в аэропортах дежурят специальные бригады, которые проверяют пассажиров на наличие коронавируса.
Коронавирус во Франции
AFP
Из-за эпидемии во Франции запретили проводить массовые мероприятия в замкнутых пространствах, в которых участвует более пяти тысяч человек. А в департаменте Уаза (его считают эпицентром болезни во Франции) запретили вообще все массовые мероприятия. В Париже отменили полумарафон, который должен был пройти 1 марта, и последний день Сельскохозяйственного салона.
Кроме того, в части населенных пунктов страны отменили уроки в школах.
Иран
В Иране заражены коронавирусом 2336 человек, погибли 77, выздоровел 291 пациент. Сейчас Иран входит в пятерку стран с самым большим количеством зараженных, находясь на примерно одном уровне с Италией.
Из-за коронавируса отменили пятничные проповеди и молитвы в Тегеране и других частях страны. Кроме того, гражданам Китая закрыли въезд в страну.
Коронавирус в Иране
Reuters
Для того, чтобы избежать новых заражений, власти Ирана пошли на довольно радикальные меры – временно отпустили более 54 тысяч заключенных из переполненных тюрем. Выпустили тех, у кого не выявили коронавирус, и только в том случае, если они внесли за себя залог. Осужденных, представляющих особую опасность или тех, чей срок превышает пять лет, отпускать не стали.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.