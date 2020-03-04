Эпидемия коронавируса: как в разных странах борются с болезнью

Эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает бушевать – по состоянию на 4 марта зарегистрировано уже 93 158 заболевших, из которых 3198 случаев летальные, а 50 690 человек выздоровели. Вирус добрался и до Украины – один случай заражения подтвержден, еще у шести человек наличие болезни только подозревают. В связи с вирусом многие страны начинают вводить карантинные меры – от изоляции до массового выпуска людей из тюрем.

Как разные страны воюют с эпидемией COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.

Китай

В Китае приняты строжайшие меры противодействия коронавирусу. Первое – это масштабнейший карантин. Более 56 миллионов жителей провинции Хубей находятся фактически под запретом на передвижение – за нарушение могут оштрафовать на 500 юаней. Поговаривают даже о соседях-доносчиках, которые рассказывают о тех, кто нарушает этот запрет.

В усиленном режиме работают не только медики, но и ученые – сейчас проводится более 100 клинических испытаний различных препаратов для лечения коронавируса. В Хубэй направили сотрудников военных медицинских институтов и студентов-медиков.

Для информирования населения в деревнях начали снова использовать динамики на улицах, из которых некогда вещали политические слоганы. Сейчас оттуда можно услышать сводки о ходе борьбы с болезнью и способах профилактики.

Коронавирус в Китае РБК

Италия

В европейском очаге распространения коронавируса – Италии – все тоже довольно жестко. Например, в Ломбардии, где зараженных больше всего, закрыли все музеи, школы, вузы, кинотеатры и даже церкви. Более того – с 18 до 6 утра не работают пабы и рестораны. Подобные меры наблюдаются и в других провинциях.

К слову, в регионе Венето приняли решение транслировать церковные мероприятия по радио и ТВ – для тех, кто ходил в церковь, но теперь не может из-за карантина. Кроме того, запретили прикасаться друг к другу во время религиозных обрядов, а в некоторых епархиях свадьбы и похороны будут проводить только за закрытыми дверями, в присутствии самых близких родственников.

Коронавирус в Италии AP

А в провинции Лоди, откуда и пошло заражение в Италии, запретили въезд и выезд для всех, кроме поставщиков продуктов. Также туда стянули силы полиции и военных.

Германия

В Германии число заболевших достигло 240 человек – 111 из них находятся в Северном Рейне-Вестфалии, а в Баварии, откуда началось распространение болезни, зараженных 48. В рамках борьбы с болезнью был создан кризисный штаб по коронавирусу, который обеспечивает коммуникацию между правительством и различными компаниями, например логистическими.

Также ежедневно начнут проводить пресс-конференции, где компетентные органы будут рассказывать о текущей ситуации с болезнью. По словам главы института Роберта Коха Лотара Вилера, сейчас все под контролем – больных изолируют, а после определяют, с кем они общались в последнее время.

Коронавирус в Германии picture alliance

А вот до изоляции целых городов вряд ли дойдет – в Германии это банально сложнее сделать из-за принципа соразмерности. Проще говоря, какие бы меры ни принимались, они относятся только к тем, кто имеет непосредственное отношение к ситуации. То есть из-за 100 больных не станут изолировать город, но им самим могут запретить покидать определенные места.

Усиленно идет работа над поиском вакцины от коронавируса. В институте Роберта Коха был создан специальный центр, где ученые работают в две смены семь дней в неделю, пытаясь решить этот вопрос.

Франция

Имея около двух сотен зараженных, Франция тоже ввела определенные меры по борьбе с болезнью. Например, в аэропортах дежурят специальные бригады, которые проверяют пассажиров на наличие коронавируса.

Коронавирус во Франции AFP

Из-за эпидемии во Франции запретили проводить массовые мероприятия в замкнутых пространствах, в которых участвует более пяти тысяч человек. А в департаменте Уаза (его считают эпицентром болезни во Франции) запретили вообще все массовые мероприятия. В Париже отменили полумарафон, который должен был пройти 1 марта, и последний день Сельскохозяйственного салона.

Кроме того, в части населенных пунктов страны отменили уроки в школах.

Иран

В Иране заражены коронавирусом 2336 человек, погибли 77, выздоровел 291 пациент. Сейчас Иран входит в пятерку стран с самым большим количеством зараженных, находясь на примерно одном уровне с Италией.

Из-за коронавируса отменили пятничные проповеди и молитвы в Тегеране и других частях страны. Кроме того, гражданам Китая закрыли въезд в страну.

Коронавирус в Иране Reuters

Для того, чтобы избежать новых заражений, власти Ирана пошли на довольно радикальные меры – временно отпустили более 54 тысяч заключенных из переполненных тюрем. Выпустили тех, у кого не выявили коронавирус, и только в том случае, если они внесли за себя залог. Осужденных, представляющих особую опасность или тех, чей срок превышает пять лет, отпускать не стали.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!