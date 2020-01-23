Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Ели летучих мышей: в Китае озвучили неожиданную версию появления коронавируса

2.1т
Читать материал на украинском

Житель Пекина (Китай) Андрей Дрофа рассказал о том, что перед лицом заражения коронавирусом 2019-nCoV "китайцы начали более активно носить маски".

Дополнительные меры предосторожности на железнодорожных вокзалах и в аэропортах не введены. Об этом он сообщил ObozTV.

По словам Андрея Дрофы, цифры заразившихся и умерших от коронавируса 2019-nCoV, существенно различаются за границами и внутри страны. Это может быть связано с тем, что "китайские власти не заинтересованы в распространении информации о жертвах вируса", – предположил он.

Дрофа также сообщил о наиболее популярной версии о том, почему смертоносный вирус зародился именно в городе Ухань. "Там едят летучих мышей, которые якобы являются "источником коронавируса".

В Китае коронавирус связывают с летучими мышами

В Китае коронавирус связывают с летучими мышами

Как писал OBOZREVATEL, власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По данным China Daily, болезнь уже унесла жизни 17 человек.

Ранее ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус 2019-nCoV может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус 2019-nCoV Эксклюзив
Место
Китай Пекин
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
1
Смешно
4
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Китайцыы олухи.В город Ухань приехал гастарбайтер Микола с Умани.Он и стал источником заразы,которую подхватил в свинарниҡе,кушая с ҡорыта вместе со свиньями.Свииной грипп в сочетании с сифилисом плюс гидность в сочетании с шароварностью и выдал новую формулу короңовируса
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Едят летучих мышей ? Неужели голодуха такая ? Если это так, то ну её на-ер такую вторую экономику в мире, а если представить сколько может быть заражённых, в одном Ухане 19 млн. ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости