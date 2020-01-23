Ели летучих мышей: в Китае озвучили неожиданную версию появления коронавируса

Житель Пекина (Китай) Андрей Дрофа рассказал о том, что перед лицом заражения коронавирусом 2019-nCoV "китайцы начали более активно носить маски".

Дополнительные меры предосторожности на железнодорожных вокзалах и в аэропортах не введены. Об этом он сообщил ObozTV.

По словам Андрея Дрофы, цифры заразившихся и умерших от коронавируса 2019-nCoV, существенно различаются за границами и внутри страны. Это может быть связано с тем, что "китайские власти не заинтересованы в распространении информации о жертвах вируса", – предположил он.

Дрофа также сообщил о наиболее популярной версии о том, почему смертоносный вирус зародился именно в городе Ухань. "Там едят летучих мышей, которые якобы являются "источником коронавируса".

В Китае коронавирус связывают с летучими мышами

Как писал OBOZREVATEL, власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По данным China Daily, болезнь уже унесла жизни 17 человек.

Ранее ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус 2019-nCoV может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!