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/ Пульмонология

Электронные сигареты породили новую смертельную болезнь

4.2т Читать материал на украинском

Причиной смерти шестерых вейперов в США стала новая форма липоидной пневмонии.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Юта. По их словам, критическое состояние могло вызвать наличие в их легких макрофагов, передает "ТСН".

Это клетки, которые помогают защитить иммунную систему человека, захватывая и переваривая опасные вирусы и бактерии.

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Электронные сигареты убивают

Электронные сигареты убивают

Иллюстрация

Как пояснил пульмонолог и ведущий автор исследования Скотт Аберегг, макрофаги, нагруженные липидами, очень необычные и имеют выразительный внешний вид.

Медики говорят, что липоидная пневмония обычно является следствием случайного вдыхания жидкости в легкие, как правило, слабительных средств на масляной основе. А в случае с вейпингом мы имеем дело с новой формой липоидной пневмонии, допускают они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Калифорнийском университете в Риверсайде доказали, что электронные сигареты негативно влияют на клетки мозга.

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Место
США
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филипп филипыч
филипп филипыч
да что там вайп. жить вредно)
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