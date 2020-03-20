Эксперты объяснили, как медицинская маска может защитить от коронавируса

В последнее время, особенно после объявления в Украине карантина в связи с коронавирусом COVID-19, массово начали обсуждать вопрос: нужно ли носить медицинскую маску.

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Итак, мнения разделились на два фронта: одни считают, что маска совершенно бесполезна, другие утверждают, что этот медаксессуар действительно должен носить каждый, когда находится в местах скопления (даже небольшого) людей.

Медицинская маска - работает ли на профилактику? РИА

"Сравнительные защитные свойства относительно частиц бактериофага В2 диаметром 0,02 мкм, которые в 5 раз меньше коронавируса, хирургической и различных самодельных масок, показали, что хирургическая маска блокирует 89%", – отметила профессор-кардиолог Екатерина Амосова у себя в посте в Facebook, добавив сравнительный график, в который также вошли мешок от пылесоса, полотенца, лен и т.д.

Кроме того, многие медэксперты отмечают, что ношение маски защищает от распространения вируса, если ее носит инфицированный человек. В частности, стоит помнить, что инкубационный период коронавирусной инфекции (то есть, от момента заражения и до появления симптомов) длится порядка 14 дней, а значит за это время пациент уже может являться разносчиком инфекции.

По словам кандидата биологических наук, вирусолога Надежды Жолобак, целесообразно надевать маску на короткое время, если вы сами заражены либо для профилактики, когда отправляетесь в места, где есть другие люди, особенно если речь о замкнутом пространстве (магазин, аптека, общественный транспорт и т.д.). В остальных случаях (если вы дома, вышли прогуляться с собакой в парк, где нет близкого контакта с посторонними и т.д.) ношение ее не то, что не защищает от вируса, а наоборот, повышает шансы заражения (не только коронавирусом, но и другими инфекциями).

"Дело в том, что, во-первых, маски задерживают в себе микробов, которые вы выдыхаете. Во-вторых, вы выдыхаете увлажненный воздух и при испарении влаги происходит снижение его температуры. То есть получается, что температура снижена в зоне дыхательных путей, и макрофаги – клетки, которые отвечают за иммунный ответ – теряют от холода подвижность, и соответственно, ослабляется местный иммунный ответ. Так что, нося маску повсеместно и постоянно, вы, фактически, создаете благоприятные условия для того, чтобы "захватить" патоген", – объяснила эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сшить медицинскую маску самому и делился экспресс-способами изготовления масок из подручных материалов.

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