Эксперты дали пошаговую инструкцию на случай заражения коронавирусом

Новый китайский коронавирус COVID-19 уже вплотную подбирается к Украине – накануне в польском Кракове госпитализировали пациента с подозрением на это заболевание, ранее подобные случаи были в России и Беларуси.

И чем ближе вирус к нам, тем больше вопросов возникает у украинцев: какими симптомами выдает себя вирус, что делать, если заразились, как его диагностируют и, собственно, как лечат пациентов в случае заражения.

MedOboz разбирался с этими вопросами и подготовил подробную инструкцию для своих читателей.

Коронавирус по симптомам не отличается от других респиратоных вирусов Правда

Какие симптомы выдают коронавирус?

"COVID-19 – это респираторный вирус, потому ему свойственна вся симптоматика, характерная для ОРВИ", – говорит кандидат биологических наук, вирусолог Надежда Жолобак.

В частности, к типичным для коронавируса признакам относятся:

– высокая температура (резкое повышение);

– общая слабость, ломота в теле;

– головная боль;

– насморк или заложенность носа;

– кашель;

– одышка;

– затрудненность дыхания (пациенту сложно или больно глубоко вдохнуть или выдохнуть);

– тошнота и рвота;

– диарея.

"То есть, при заражении коронавирусом развиваются все те же симптомы, как и, например, при гриппе. В частности, появление рвоты и диареи – это может быть обычной реакцией организма на лихорадку (так он освобождается от "балласта" в желудке и кишечнике, мешающего ему бороться с инфекцией), а не какая-то особенная черта COVID-19, хотя, ради справедливости, нужно отметить, что среди коронавирусов есть и такие, которые вызывают кишечный синдром. Кстати, коронавирусы могут формировать и хроническую инфекцию, выделяясь в окружающую среду и респираторным путем, и через желудочно-кишечный тракт", – объяснила вирусолог.

Что делать, если появились симптомы коронавируса?

Первое – ни в коем случае не геройствовать, отправляясь больным на работу или учебу.

"Ощутив симптомы болезни, вы обязательно должны оставаться дома в постели. Во-первых, постельный режим в случае любых ОРВИ необходим для того, чтобы у организма были силы и возможности для борьбы с патогеном (если вы продолжите активничать, ослабленный вирусом организм будет тратить энергию не на первоочередные задачи). Во-вторых, оставаясь дома и не разгуливая больным по улице, магазинам и офисам, вы убережете других, здоровых, людей от заражения – это банальное правило противоэпидемических норм", – говорит Жолобак.

Оптимальный вариант в случае болезни – вызвать врача на дом (вашего терапевта, педиатра или семейного врача, если температура очень высокая, а состояние ухудшается – неотложку).

Если же такой возможности нет, стоит отправиться к врачу самостоятельно (опять же, к своему доктору, с которым вы подписывали декларацию). Но при этом вам следует позаботиться о максимальном ограничении контакта с другими людьми – по возможности, не передвигаться общественным транспортом, где вместе с вами едет много других пассажиров, а также надеть медицинскую маску высокой плотности, чтобы она сдерживала выдыхаемые вами патогенные частицы (не забывайте, что маску нужно менять каждые полтора часа, а использованную завязать в пакет и утилизировать).

При этом помните, что правило трех дней (когда при ОРВИ можно трое суток лечиться самостоятельно симптоматическими препаратами) в условиях нового китайского коронавируса применять нельзя - COVID-19, как, впрочем, и грипп, способен очень быстро вызывать осложнения, которые в короткое время могут приводить к опасным для жизни состояниям (в частности, тяжелая форма пневмонии, почечная недостаточность и т.д.).

"Важно понимать, что у коронавируса (и других респираторных вирусов) есть группа риска: маленькие дети до 5 лет, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. У первых еще не сформирован иммунный ответ, у остальных – имеется снижение иммунологической защиты. Более того, помимо ослабленного иммунного ответа, во время инфекции существенно усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и дезинтоксикационную функцию печени и почек: у маленьких детей эти органы перегружены, вследствие интенсивного роста, а у остальных – либо "изношены", либо истощены под влиянием "букета" хронических нарушений. Соответственно и те, и другие более склонны тяжело переносить болезни, поэтому и риск летального исхода от респираторных заболеваний в этих группах риска выше", – объяснила вирусолог.

Для здоровых же людей среднего возраста, по ее словам, никаких критических моментов (конечно, если не принимать во внимание индивидуальные особенности) нет.

Коронавирус по симптомам не отличается от других респиратоных вирусов Информатор

Как диагностируют коронавирус?

"Для определения коронавируса в мире используются специальные тест-системы, но в Украине таких еще не производят (хотя активно работают над этим), – отметила Жолобак. – Поэтому пока у нас будут использовать закупленные за рубежом".

По официальным данным, сейчас в наличии в Украине около 900 наборов, а в случае необходимости – будут следующие закупки.

Для экспресс-теста на коронавирус делается мазок выделений со слизистых оболочек. Они показывают наличие антител в организме, и результаты их доступны в течение 8 часов.

Для более раскрытого и подробного анализа у пациента берется кровь для исследований и в лабораторных условиях определяется наличие вирусов и их видов. Для получения результатов такого теста понадобится порядка 36 часов.

"Сама процедура должна происходить так: врач делает забор образцов для анализа и передает их в лабораторию, где есть возможности для исследования. Если у пациента подозревают коронавирус, до получения негативных результатов теста его должны поместить на карантин в инфекционное отделение и обеспечивать симптоматическое лечение", - объяснила эксперт.

Коронавирус по симптомам не отличается от других респиратоных вирусов РБК

Как лечат коронавирус?

Специфического лечения коронавируса не существует. Поэтому, как уже выше упоминала наш эксперт, вся терапия направлена на устранение симптомов.

"При повышенной температуре пациенту дают жаропонижающее, при сильном обезвоживании –обеспечивают гидратацию (ставят капельницы или назначают прием специальных растворов), при необходимости приписывают противоотечные препараты, средства от кашля и т.д. То есть, все лечение направлено на восстановление и поддержание жизнеобеспечивающих функций организма", – рассказала Жолобак.

Ссылаясь на мировую практику и исследования, профессор, кардиолог Екатерина Амосова у себя в Facebook написала, чем лечат инфицированных пациентов в странах, где уже есть подтвержденные случаи COVID-19, в том числе и в самом Китае.

"Сейчас зарегистрированы более 20 исследований клинической эффективности различных лекарств, которые уже применяются при других заболеваниях, преимущественно вирусных. Ими уже эмпирически лечат пациентов с COVID-19 инфекцией, в основном – в КНР, а исследования "в пробирке" показали способность блокировать размножение этого вируса. Однако это не гарантирует положительного эффекта по критериям доказательной медицины. Поэтому пока ни один из этих (и других) методов лечения, при отсутствии качественной доказательной базы, не рекомендуется ВОЗ для лечения пациентов с COVID-19", – написала Амосова.

Итак, перечень некоторых лекарств, которые эмпирически применяются и исследуются:

– Комбинация двух антиретровирусных препаратов - Лопинавира и Ритонавира, которая получила название Калетра, или Алувиа. Этот метод действует путем блокирования ферментов-протеаз, которые нужны для попадания вируса в клетки. Наиболее широко используется на практике, а в Южной Корее включен в национальные рекомендации по лечению COVID-19. Однако в ходе рандомизированного исследования в Китае не показал преимуществ.

– Ремдесивир – аналог нуклеотидов, который встраивается в структуру вируса и тормозит его размножение (репликацию). Предыдущая попытка лечения им Эболы оказалась неудачной, однако он проявил положительные результаты в животных моделях коронавирусной инфекции SARS и MERS. Описанный также один случай выздоровления пациента с COVID-19-пневмонией в штате Вашингтон.

– Хлорохином и Гидроксихлорохин – старые противомалярийные препараты. Есть предварительные положительные результаты в двух клинических исследованиях у пациентов с COVID-19-пневмонией. Сейчас они вошли в список официально рекомендованных при этой инфекции в Южной Корее и ожидается их включение в обновленную версию китайских протоколов.

– Сыворотка крови выздоровевших пациентов с COVID-19 - как источник специфических антител. Хотя подобный подход не стал эффективным при других инфекциях, сейчас он применяется при эмпирическом лечении COVID-19 в Китае. Пока ведутся исследования.

– Интерферон альфа ингаляционно, через небулайзер. Широко используется в качестве эмпирической терапии в КНР в комплексе с Калетра.

"Важно отметить, что тяжелое течение коронавируса COVID-19 связано с гиперактивацией противовирусной иммунной реакции, что сопровождается нарушением циркуляции крови в зоне воспаления, а также повышенной отечностью, связанной со способностью некоторых белков вируса вызывать слияние клеток. И вот в таких условиях нельзя применять препараты-иммуностимуляторы, которые вызывают продукцию большого количества цитокинов – специфических низкомолекулярных белковых молекул, которые активируют иммунный ответ. Гиперактивация иммунного ответа в условиях системного воспаления, инициированного вирусной инфекцией, может сопровождаться чрезвычайно бурной и опасной для жизни реакцией, получившей название "цитокиновый шторм", – предупредила Надежда Жолобак, напомнив о том, что в случае коронавирусной инфекции самолечение может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Китае новорожденная малышка, зараженная коронавирусом, выздоровела без медикаментов.

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