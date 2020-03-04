Эксперт дал 5 советов по профилактике коронавируса

Поскольку в Украине зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса COVID-19, остро встал вопрос о его профилактике. Тем более, что медики не исключают вспышки эпидемии заболевания.

Бывший главный санитарный врач Святослав Протас поделился с украинцами способами защиты от инфекции, которые уже доказали свою эффективность в странах, столкнувшихся с коронавирусом, передает Страна. Так, он советует отказаться от алкоголя, чаще мыть руки и не выходить без надобности из дома.

Защититься помогут простая гигиена и забота о собственном здоровье Событие

Мойте руки и пользуйтесь антисептиками

Это первый в списке рекомендаций ВОЗ совет по профилактике коронавируса. И не зря, ведь личная гигиена помогает избавиться от патогенов, которые уже есть на коже.

Вместе с тем, рассчитывать, что это 100% спасет вас от вируса тоже не стоит. Коронавирус передается несколькими путями, в том числе, воздушно-капельным. То есть, его можно попросту вдохнуть в транспорте или в магазине.

Но при этом стоит помнить, что на поверхностях вирус живет несколько часов, поэтому после контакта с ними вне дома лучше сразу же тщательно вымыть руки или обработать антисептиками.

Надевайте защитную маску

Маски полностью не защищают органы дыхания от проникновения вируса. Но они могут снизить концентрацию патогена, попадающего в организм. Поэтому в местах большого скопления людей маски лучше все же использовать. При этом их необходимо часто менять (время использования конкретной указано в инструкции), и снимать, стараясь не притрагиваться к самой поверхности маски, после чего вымыть руки.

"Кроме того, коронавирус может какое-то время протекать бессимптомно, и человек, сам того не зная, уже становится разносчиком инфекции. А маска может снизить риски для окружающих", — говорит Протас.

А вот на улице носить маски не нужно, так как концентрация вируса на открытом воздухе в разы меньше, чем в помещении.

Заботьтесь об иммунитете и не глотайте таблетки

Именно крепкий иммунитет может гарантировать, что организм не поразит коронавирус, или в крайнем случае болезнь пройдет в легкой форме.

Чтобы укрепить иммунитет, нужно заниматься спортом, сбалансированно питаться и не нервничать. При этом здоровый образ жизни нужно вести постоянно, а не только в разгар эпидемий.

А вот использование иммуномодуляторов может оказаться опасным – препаратов с доказанной эффективностью мало, а побочные эффекты могут оказаться самыми неожиданными (есть мнение, что некоторые препараты могут провоцировать даже аутоиммунные процессы). Кроме того, как отмечает Протас, прием имуномодуляторов, противовирусных препаратов или антибиотиков без назначения врача может только "размыть" картинку, если вы действительно подхватите коронавирус.

Пейте горячую воду и откажитесь от алкоголя

Несмотря на разговоры о том, что "виски лечит коронавирус и дезинфицирует организм", спиртное может только навредить, поскольку ослабляет иммунитет. Что стоит пить — так это теплую или даже горячую воду. Медики из Ухани заметили, что COVID-19 является термически нестойким и погибает при температуре уже в 27 градусов.

Сидите дома

По примеру Китая можно сказать, что именно карантин оказался наиболее действенным способом борьбы с COVID-19. "Чтобы не заразиться, лучше как можно реже бывать в местах массового скопления людей — в кинотеатрах, торговых центрах, на общественных мероприятиях. По возможности, нужно также отказаться от общественного транспорта, а, если есть такие варианты — перейти на работу в дистанционном режиме", — рекомендует Протас. Стоит также отложить поездки в страны, где есть угроза заражения коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности эпидемии COVID-2019 на территории страны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!