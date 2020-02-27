Джеки Чана "заразили" коронавирусом: вскрылась правда о "госпитализации" актера

Информация о том, что известного актера Джеки Чана госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-2019, оказалась неправдивой.

Актер якобы был помещен на карантин после вечеринки, но на деле оказалось, что его там не было, пишет EP Mundo.

vgolos.com.ua

Речь шла о том, что у полицейского, присутствующего на вечеринке, был обнаружен коронавирус. Еще 59 человек, которые могли с ним контактировать, отправили на карантин. В сети всплыло видео, на котором один из участников говорил, что на этой вечеринке Джеки Чан.

По данным Today Online, актера там не было, а видео оказалось ложным. На самом деле актер посещал другую вечеринку.

Как сообщал OBOZREVATEL, к 26 февраля COVID-2019 выявили у 78 064 человек в Китае, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.

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