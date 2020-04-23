Два теста могут спасти мир от коронавируса: как они работают

Для выхода мира из карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 людям должны делать два вида тестов – на антиген и антитела.

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Как пишет Bloomberg, тестирование поможет обнаружить, где коронавирус находится или может быть, чтобы остановить его распространение, а также определить, где он был, что поможет перезапустить экономику.

Тест на антиген проверяет наличие вируса, обычно в носу или в горле. Тест на антитела ищет доказательства, как правило, из образцов крови, вырабатывает ли ваша иммунная система антитела для борьбы с вирусом.

Хотя есть несколько различных типов теста на антиген, большинство людей знакомы с так называемыми молекулярными тестами. Молекулярный тест ищет фрагменты нуклеиновых кислот вируса или его генетических материалов в образцах выделений из носа или мокроты с горла.

Другой тип теста на антиген, который только начинает появляться, ищет фрагменты белковой защиты вируса в образцах из дыхательных путей человека. Эта техника может предложить гораздо более быстрый и дешевый способ тестирования людей.

"Отслеживание контактов" с помощью теста на антиген замедляет распространение вируса, поскольку позволяет людям узнать, когда они, скорее всего, являются распространителями, даже если не испытывают симптомов.

При этом такие тесты несовершенны. Факторы, которые потенциально подрывают точность, – нехватка материалов для тестов, длительное время инкубации для инфекции и проблемы получения достаточного образца от пациента.

Для проведения тестов на антитела разработчики или выращивают в лаборатории, или покупают у поставщика копии белков конкретного вируса. Белки для коронавируса могут указывать, содержит ли образец крови антитела, предназначенные для борьбы с вирусом.

Теоретически, те, кто победил коронавирус и приобрели иммунитет, должны иметь право вернуться в общество с небольшим или нулевым риском заболеть COVID-19 или распространить его. Тесты на антитела помогут идентифицировать этих людей и позволить им снова начать работать.

Однако неизвестно, насколько сильным будет иммунитет для разных людей, инфицированных коронавирусом, и как долго он продлится. Исследование 2007 года показало, что антитела к коронавирусу, ответственному за тяжелый острый респираторный синдром (SARS), скорее всего, исчезают в среднем за два года.

Также тесты на антитела к новому коронавирусу очень новые, чтобы быть доказанными и надежными. Опасность заключается в том, что люди, которые получают ложный положительный результат на антитела к COVID-19, прекращают социальное дистанцирование и заражаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии компания ZenTech заявила, что создала тест на определение COVID-19, который точный на 100%.

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