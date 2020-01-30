Дороги завалили камнями: белоруска рассказала правду о ситуации в Ухане

В Ухане из-за карантина, связанного с распространением коронавируса 2019-nCoV, закрыты въезд и выезд из города, главную дорогу засыпали песком.

Об этом рассказала белоруска Валерия Соловьева, которая оказалась заблокирована в китайском Ухане, передает TUT.BY.

"Главную дорогу, которая ведет из Уханя в другие города, засыпали песком, а где-то даже закидали камнями. Это чтобы ей не пользовались", – рассказала она.

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По словам девушки, людей на улицах города очень мало.

"Сегодня я ходила в большой супермаркет, на входе мне тоже измеряли температуру: к руке прикладывали термометр-"пистолет". Кстати, у магазина было указано, в какую дверь входить, а из какой выходить. Тех, кто не обратил внимание и пошел в "выход", останавливали, просили зайти с другой стороны и измерить температуру", – подчеркнула она.

Белоруска рассказала правду о ситуации в Ухане Инстаграм Валерии Соловьевой

Белоруска отметила, что мясо и морепродукты в супермаркетах пока не продают. Людям советуют есть лук и чеснок.

"Как только город закрыли, и на улице, и в помещениях мы были в масках. Сейчас дома сидим без них. Маски бывают разные. Например, на сутки-двое и одноразовые. У нас именно одноразовые. Их хватает на 20−30 минут, поэтому, если выходим на улицу, то берем с собой несколько штук или надеваем сразу две", – отметила девушка.

По ее словам, в Ухане ей придется остаться еще неделю минимум. При этом в городе говорят о том, что дела с распространением вируса пошли в лучшую сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские врачи из отдельных провинций заявили об уменьшении количества новых больных коронавирусом.

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