Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Дороги завалили камнями: белоруска рассказала правду о ситуации в Ухане

1.8т
Читать материал на украинском

В Ухане из-за карантина, связанного с распространением коронавируса 2019-nCoV, закрыты въезд и выезд из города, главную дорогу засыпали песком.

Об этом рассказала белоруска Валерия Соловьева, которая оказалась заблокирована в китайском Ухане, передает TUT.BY.

"Главную дорогу, которая ведет из Уханя в другие города, засыпали песком, а где-то даже закидали камнями. Это чтобы ей не пользовались", – рассказала она.

Новости
Как не заразиться коронавирусом в Украине

По словам девушки, людей на улицах города очень мало.

"Сегодня я ходила в большой супермаркет, на входе мне тоже измеряли температуру: к руке прикладывали термометр-"пистолет". Кстати, у магазина было указано, в какую дверь входить, а из какой выходить. Тех, кто не обратил внимание и пошел в "выход", останавливали, просили зайти с другой стороны и измерить температуру", – подчеркнула она.

Белоруска рассказала правду о ситуации в Ухане

Белоруска рассказала правду о ситуации в Ухане

Инстаграм Валерии Соловьевой

Белоруска отметила, что мясо и морепродукты в супермаркетах пока не продают. Людям советуют есть лук и чеснок.

"Как только город закрыли, и на улице, и в помещениях мы были в масках. Сейчас дома сидим без них. Маски бывают разные. Например, на сутки-двое и одноразовые. У нас именно одноразовые. Их хватает на 20−30 минут, поэтому, если выходим на улицу, то берем с собой несколько штук или надеваем сразу две", – отметила девушка.

По ее словам, в Ухане ей придется остаться еще неделю минимум. При этом в городе говорят о том, что дела с распространением вируса пошли в лучшую сторону.

Дороги завалили камнями: белоруска рассказала правду о ситуации в Ухане

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские врачи из отдельных провинций заявили об уменьшении количества новых больных коронавирусом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
6
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости