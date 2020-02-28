Доминиканская Республика 27 февраля отказалась принять пассажирский лайнер Braemar, потому что некоторые пассажиры могут быть заражены коронавирусом.

По данным управления здравоохранения страны, у четверых филиппинцев, двоих американцев и двоих британцев обнаружена лихорадка, кашель и затруднение дыхания, пишет DailyMail.

На корабле 1500 человек foxnews.com

В компании Fred Olsen Cruise Lines, которой принадлежит корабль, заявили, что есть "небольшое количество случаев, похожих на грипп". По данным медицинской команды экипажа, больные чувствуют себя лучше. Симптомов коронавируса они пока не обнаружили.

"Мы считаем, что реакция Доминиканской Республики является чрезмерной", – подчеркнули в компании.

Лайнер отправился в двухнедельный круиз по Карибскому морю и Латинской Америке. На судне находится 1128 пассажиров и 384 члена экипажа.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка коронавируса зафиксирована на другом пассажирском корабле - Diamond Princess. На борту его находится 3,5 тысячи человек, среди них 25 граждан Украины. Четверо украинцев уже заразились.

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