Домашнее лечение коронавируса: кого будут спасать дома

Министерство здравоохранения Украины выпустило новый приказ относительно оказания помощи больным COVID-19. В частности, в документе указано, каких пациентов необходимо госпитализировать, а каким рекомендовано оказывать помощь амбулаторно.

"Пациентов с легкой формой заболевания, которые не относятся к группам риска развития осложнений COVID-19, рекомендуется лечить амбулаторно (в домашних условиях). Переводить на амбулаторное лечение также следует выздоравливающих пациентов, которые уже не требуют круглосуточного наблюдения", – говорится в приказе.

Приказ МОЗ

Приказ МОЗ

Приказ МОЗ

Согласно документу, запрещено оказывать медицинскую помощь и проводить уход в амбулаторно-поликлинических условиях пациентам, которые находятся в группе риска по развитию осложнений:

Тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;

Почечная недостаточность;

Иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты);

Тяжелые аллергические заболевания или состояния;

Аутоиммунные заболевания.

Кроме того, запрещается амбулаторное лечение в случае развития симптомов, характеризующихся как средне-тяжелые и тяжелые. К таковым относятся:

Удушье;

Затрудненное дыхание;

Увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;

Кровохарканье;

Желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);

Изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

"Решение по медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях принимает врач по оказанию первичной медицинской помощи после клинической оценки состояния пациента и оценки безопасности домашней среды пациента, путем проведения опроса", – отмечается в приказе.

В документе говорится, что легкое течение заболевания характеризуется:

Невысокой лихорадкой (до 38°С), хорошо контролируемой приемом жаропонижающих препаратов;

Насморком;

Сухим кашлем без признаков дыхательной недостаточности (таких как затрудненное дыхания, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье);

Отсутствием желудочно-кишечных проявлений (тошнота, рвота и/или диарея);

Отсутствием изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость).

Кроме того, в приказе подчеркивается, что осложнения со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому больных необходимо активно наблюдать, и проводить повторный осмотр в указанный срок.

"Если пациент обратился к поставщикам первичной медицинской помощи посредством дистанционной связи, врач по оказанию первичной медицинской помощи проводит оценку состояния пациента в соответствии с классификацией по степени тяжести заболевания. Если пациент имеет легкие симптомы течения заболевания - врач оказывает рекомендации по самоизоляции и лечения в случае ухудшения состояния, в случае тяжелого течения – врач дает рекомендацию вызова экстренной медицинской помощи", – отмечается в документе.

Госпитализация по клиническим критериям показана больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 при:

Состоянии средней тяжести и тяжелом - признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности (увеличение частоты дыхательных движений выше физиологической нормы, кровохарканье, показатель SpO2 при измерении пульсоксиметр ≤ 93%) при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии;

Наличие клинико-инструментальных данных острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС);

Наличие клинико-лабораторных данных сепсиса и/или септического шока (синдрома системного воспалительного ответа);

Наличие клинико-лабораторных данных органной/системной недостаточности кроме дыхательной;

Пациенты, независимо от тяжести состояния, относящиеся к группе риска развития осложнений: тяжелое течение артериальной гипертензии, декомпенсированный сахарный диабет, иммуносупрессивные состояния, тяжелая хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания;

Тяжелые аллергические болезни, цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации, онкологические заболевания;

Пациенты независимо от тяжести состояния, в которых отмечается повышение температуры выше 38°С, которая плохо поддается коррекции (временное, не более чем на 1-1,5 часа снижение на фоне приема жаропонижающих препаратов с последующим повышением).

В документе подчеркивается, что беременные женщины с подозрением на COVID-19 госпитализируются в специализированный стационар, определенный структурным подразделением по вопросам здравоохранения соответствующей административной территории, независимо от возраста гестации. Пациенткам проводится терапия с учетом стандартов ведения беременности.

Использование лекарственных средств вне инструкции к ним должно базироваться на анализе риска и пользы (потенциальной пользы для матери и безопасности для плода) и назначаться исключительно по решению консилиума врачей.

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