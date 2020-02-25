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/ Пульмонология

Доктор медицины забила тревогу из-за неготовности Украины к коронавирусу

4.7т
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Украина окажется бессильной в случае вспышки эпидемии смертельного китайского коронавируса нового типа COVID-19, поскольку против страны было совершено "преступление" в сфере медицины.

Об этом заявила доктор медицинских наук, заслуженный врач, завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская. Свою позицию она рассказала в интервью "Апострофу".

"Все зависит от того, как болезнь поведет себя дальше. Если все ограничится одним-тремя случаями – это одно дело. Но если вспышка? Посмотрите на Италию. Там уже паника. Все бросились из страны. Германия уже перекрыла границу. Потому что это неконтролируемый процесс. Если у нас будет массовое распространение инфекции, то мы не готовы – конечно! Ни в Польше, ни в Беларуси нет такой разрухи", – высказалась доктор медицины.

Ольга Голубовская

Ольга Голубовская

Она подчеркнула, мол, на протяжении пяти лет врачи говорили, что в противодействии инфекционным заболеванием самой главной является готовность. И даже если оборудование и приборы не понадобятся, все это давно должно было находится в медучреждениях страны.

"Не должно быть так, что для наших людей, которые возвращались из Китая, раз за разом меняли дислокацию, их никуда не пускали, потому что местные власти сопротивлялись. Это бред! Нам сейчас навязывают децентрализованное противодействие инфекционным заболеванием", – считает Голубовская.

По ее мнению, человек, который это придумал, не понимает всю ответственность и риски такого процесса. Ведь государство не может прекратить контроль за тем, что представляет собой вопрос национальной безопасности.

При этом доктор медицинских наук отметила и плюс – в том, что в медучреждениях хотя бы позволили сохранить инфекционные стационары. Хотя в бюджетном финансировании лечения инфекционных болезней было заложены такие условия, которые вели к ликвидации больниц.

"Условно говоря, вот если послезавтра больница закроется. А через месяц будет колоссальная вспышка и больных будут распихивать по всем неприспособленным помещениям. Но только инфекционные стационары могут госпитализировать таких пациентов: они боксированные, там условия не такие, как в терапевтических клиниках", – пояснила она.

Голубовская также подчеркнула, что Украина априори не может быть готова к эпидемии коронавируса или любого другого заболевания. Причиной в том числе является и тот факт, что в стране разогнали санитарно-эпидемиологическую службу, не создав ничего действенного взамен.

"Они не просто развалили СЭС, но и пошли еще дальше. На сегодня мы уже пять лет не выпускаем эпидемиологов из вузов. Пять лет в стране эпидемий! Вместо этого нам навязали каких-то "полевых эпидемиологов". Эти люди сидят и наблюдают за вспышкой заболевания (в его очаг они не выходят), считают, сколько заболели, сколько умерли – и делают ретроспективный анализ", – подытожила свои опасения Ольга Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что должность главного санитарного врача Украины, восстановить которую в ближайшем времени собирается Кабмин, займет заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Читайте все новости по теме "Медицинские нововведения в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Медицинские нововведения в Украине Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Теги
врачи вирус Министерство здравоохранения
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Tomas larisa
Tomas larisa
А ну ка вспомним чем реально занималась СЭС, ну вспомнили, кроме как брать взятки за разные разрешения и так называемые проверки, и за штампики в санитарных книжках о получении допуска к работе и прослушанных лекций за бабки, ни чем, все остальное на бумаге....Очередная корупционная контора для сбора денег...Ну давайте ее снова востановим,кому то в минздраве очень нужны деньги,
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Самые читаемые статьи - это страшилки! Эта мадам хоть и доктор наук, но говорит все то , что можно услышать у бабушек перед подъездом. Разве это уровень врача?! СЭС занимались вымогательством у бизнеса, поэтому их разогнали. Да и кто сегодня может утверждать , что бывшая СЭС в состоянии была противостоять вирусу!? В Украине много больничных помещений, которые не используются. Предложи, если знаешь, как их подготовить на случай эпидемии! А не кричи "Шеф все пропало! Гипс снимают..." И далее по тексту. Это не врачи, а паникеры! От таких исходит главная угроза в борьбе с вирусом!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ульянку спросите. Она даст совет куда подорожник прикладывать от короновируса.
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