Добрался до популярных курортов: названы страны, где зафиксирован коронавирус

Новый китайский коронавирус COVID-19, согласно данным на 17 февраля, убил уже 1 775 человек, только за последние сутки его жертвами стали 106 пациентов.
Болезнь "разгуливает" не только по Китаю. В настоящее время зарегистрировано не менее 780 подтвержденных случаев заболевания в более чем 28 странах и территориях за пределами страны-эпицентра, передает CNN. При этом жертвами коронавируса вне Китая стали 5 человек: на Филиппинах, в Гонконге, Японии, Тайване и Франции.
Коронавирус добрался до популярных курортов
Дело
Как известно, официально случаи вируса подтверждены в следующих странах (некоторые из них входят в топ популярнейших туристических направлений украинцев):
– Австралия (не менее 15 случаев);
– Бельгия (как минимум 1 случай);
– Камбоджа (как минимум 1 случай);
– Канада (не менее 7 случаев);
– Египет (как минимум 1 случай);
– Финляндия (как минимум 1 случай);
– Франция (не менее 12 случаев, 1 смерть);
– Германия (минимум 16 случаев)
– Гонконг (не менее 57 случаев, 1 смерть);
– Индия (минимум 3 случая)
– Италия (минимум 3 случая)
– Япония (не менее 414 случаев, в том числе 357 на круизном судне, 1 смерть);
– Макао (не менее 10 случаев);
– Малайзия (не менее 22 случаев);
– Непал (как минимум 1 случай);
– Филиппины (минимум 3 случая, 1 смерть);
– Россия (минимум 2 случая);
– Сингапур (не менее 75 случаев);
– Южная Корея (минимум 30 случаев);
– Испания (минимум 2 случая);
– Шри-Ланка (минимум 1 случай);
– Швеция (как минимум 1 случай);
– Тайвань (не менее 20 случаев, 1 смерть);
– Таиланд (не менее 35 случаев);
– Объединенные Арабские Эмираты (не менее 9 случаев);
– Великобритания (минимум 9 случаев);
– Соединенные Штаты (не менее 15 случаев);
– Вьетнам (не менее 16 случаев).
Стоит отметить, что, по словам медиков, на самом деле реальное количество пациентов может отличаться от официальных данных, поскольку некоторые зараженные пациенты могут переносить заболевание в легкой форме (напоминающей простуду) и не обращаться за медицинской, предпочитая домашнее самолечение.
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