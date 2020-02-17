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/ Пульмонология

Добрался до популярных курортов: названы страны, где зафиксирован коронавирус

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Новый китайский коронавирус COVID-19, согласно данным на 17 февраля, убил уже 1 775 человек, только за последние сутки его жертвами стали 106 пациентов.

Болезнь "разгуливает" не только по Китаю. В настоящее время зарегистрировано не менее 780 подтвержденных случаев заболевания в более чем 28 странах и территориях за пределами страны-эпицентра, передает CNN. При этом жертвами коронавируса вне Китая стали 5 человек: на Филиппинах, в Гонконге, Японии, Тайване и Франции.

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Коронавирус добрался до популярных курортов

Коронавирус добрался до популярных курортов

Дело

Как известно, официально случаи вируса подтверждены в следующих странах (некоторые из них входят в топ популярнейших туристических направлений украинцев):

– Австралия (не менее 15 случаев);

– Бельгия (как минимум 1 случай);

– Камбоджа (как минимум 1 случай);

– Канада (не менее 7 случаев);

– Египет (как минимум 1 случай);

– Финляндия (как минимум 1 случай);

– Франция (не менее 12 случаев, 1 смерть);

– Германия (минимум 16 случаев)

– Гонконг (не менее 57 случаев, 1 смерть);

– Индия (минимум 3 случая)

– Италия (минимум 3 случая)

– Япония (не менее 414 случаев, в том числе 357 на круизном судне, 1 смерть);

– Макао (не менее 10 случаев);

– Малайзия (не менее 22 случаев);

– Непал (как минимум 1 случай);

– Филиппины (минимум 3 случая, 1 смерть);

– Россия (минимум 2 случая);

– Сингапур (не менее 75 случаев);

– Южная Корея (минимум 30 случаев);

– Испания (минимум 2 случая);

– Шри-Ланка (минимум 1 случай);

– Швеция (как минимум 1 случай);

– Тайвань (не менее 20 случаев, 1 смерть);

– Таиланд (не менее 35 случаев);

– Объединенные Арабские Эмираты (не менее 9 случаев);

– Великобритания (минимум 9 случаев);

– Соединенные Штаты (не менее 15 случаев);

– Вьетнам (не менее 16 случаев).

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Стоит отметить, что, по словам медиков, на самом деле реальное количество пациентов может отличаться от официальных данных, поскольку некоторые зараженные пациенты могут переносить заболевание в легкой форме (напоминающей простуду) и не обращаться за медицинской, предпочитая домашнее самолечение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом эффективном лекарстве против коронавируса.

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