Если вам кажется, что ситуация с коронавирусом – тотальный провал министра Скалецькой и коммуникаций МЗ, вам не кажется.

Два года назад мы в предыдущей команде МЗ так же столкнулись с эпидемиологической угрозой – вспышками кори. Результат действий команды Супрун – повышение уровня плановой вакцинации детей до года корью с 50% до 93,7% – за 1 (один) год.

Это были реальные вспышки кори, реальные пациенты и сотни тысяч доз гуманитарной помощи. Задача сегодня, напомню, – подержать людей две недели на карантине.

Сегодня в Южной Корее 544 человека заявили о признаках инфекции – для этого хватило одной безумной сектантки, которая отказалась проходить тест и разнесла коронавирус.

Думаете, с нами такого не может произойти? Сектантов в Украине нет, может тестов много?

Что мы собираемся делать, если в Украине завтра 544 человека заявит о признаках инфекции? Где реальный план МЗ, где коммуникация с людьми? Что делать обычному человеку, если у него есть подозрение на счет себя? Кто-то видел инструкции на поликлиниках? МЗ, ау?

И главное – кто теперь зло? Жестокие негодные украинцы.Такие твари, в годовщину Революции Достоинства, а-яй-яй.

Очень круто. То есть, не министр, который все провалил, виноват, а именно украинцы. Опять плохой народ, уже слышали, как раз шесть лет назад.

Президент затем вынужден это комментировать. И говорить "нет, украинцы нормальные, украинцы достойны". В годовщину расстрелов Революции Достоинства.

Я не знаю страны, где за такое не уволят министра. А где министр? В карантине. Давайте, когда у нас будет эпидемиологическая опасность, министр здравоохранения будет сразу садиться на карантин. Коллеги, предлагаю принять такую ​​правку в закон о Кабмине сразу после земли – за основу и в целом, там один абзац всего!

Еще раз. Министр не в отставке, а в карантине. А вы здесь держитесь, пока она в карантине. Занимайтесь противоэпидемическими мероприятиями.

Президента подставили, премьера подставили, правительство подставили, депутатскому корпусу сегодня отчитываются, что все ну просто в шоколаде.

Нам говорили, что Скалецкая – это временно и что это команда президента. Одно из двух точно ложь.

Алексей Гончарук, как думаешь, что именно?

PS Но знайте, шансы есть! Позавчера, через шесть месяцев после начала работы министра подписано распределение обязанностей! Наконец, документы смогут подписывать замы! Ибо где министр? На карантине!

PPS Если вы думаете, что этот пост о политике, а не о вашей личной эпидемиологической безопасности – вы идиот. Если думаете, что одно неудачное назначение полностью дискредитирует всю власть – тоже.

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