Для больного или здорового: кто и как должен носить медицинскую маску

В связи с пандемией коронавируса COVID19 в обществе возникает вопрос, для кого ношение маски действительно целесообразно – для здоровых или больных.
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Однозначно следует отметить, что заболевший человек, присутствующий среди людей (коллег, членов семьи, в общественных местах), должен надевать маску, чтобы сдержать распространение собственной инфекции.
Микробы, вирусы передаются от больного воздушно-капельным путем, то есть через кашель и чихание, тем самым маска обеспечивает максимальную блокировку выхода микробов.
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Зараженному человеку желательно носить трехслойную медицинскую маску и менять ее по мере загрязнения, обычно чаще, чем через стандартные час-два, в противном случае она быстро станет полноценным рассадником инфекции.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что на фоне вспышки коронавируса медицинские маски нужно носить только заболевшим и врачам, а здоровым людям маски могут даже навредить.
Медики рекомендуют носить маски в транспорте и местах массового скопления людей, а во время пребывания на улице от них можно отказаться.
При этом врачи напоминают, что ношение масок – одиночная мера и не обеспечивает полной защиты от заболевания, поэтому необходимо соблюдать и другие меры профилактики.
Как писал OBOZREVATEL:
Чтобы медицинская маска была эффективной и действительно защищала человека, ее нужно правильно носить.
На фоне дефицита медицинских масок в стране, появились рекомендации, как их можно сделать в домашних условиях.
В YouTube можно найти видеоуроки, из которых можно узнать и выкройку и последовательность шагов по изготовлению этого средства гигиены.
Также есть несколько полезных лайфхаков, как сделать медицинскую маску за минуту.
Мнения о необходимости носить маску разделились на два фронта.
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