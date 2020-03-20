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/ Пульмонология

Для больного или здорового: кто и как должен носить медицинскую маску

2.5т
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В связи с пандемией коронавируса COVID19 в обществе возникает вопрос, для кого ношение маски действительно целесообразно – для здоровых или больных.

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Однозначно следует отметить, что заболевший человек, присутствующий среди людей (коллег, членов семьи, в общественных местах), должен надевать маску, чтобы сдержать распространение собственной инфекции.

Микробы, вирусы передаются от больного воздушно-капельным путем, то есть через кашель и чихание, тем самым маска обеспечивает максимальную блокировку выхода микробов.

Для больного или здорового: кто и как должен носить медицинскую маску

Getty Images

Зараженному человеку желательно носить трехслойную медицинскую маску и менять ее по мере загрязнения, обычно чаще, чем через стандартные час-два, в противном случае она быстро станет полноценным рассадником инфекции.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что на фоне вспышки коронавируса медицинские маски нужно носить только заболевшим и врачам, а здоровым людям маски могут даже навредить.

Медики рекомендуют носить маски в транспорте и местах массового скопления людей, а во время пребывания на улице от них можно отказаться.

При этом врачи напоминают, что ношение масок – одиночная мера и не обеспечивает полной защиты от заболевания, поэтому необходимо соблюдать и другие меры профилактики.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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